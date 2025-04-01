Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
Yemen'deki İran desteli Husiler, ABD'nin Marib bölgesinde seyreden insansız hava aracı MQ-9 İHA aracının düşürüldüğünü duyurdu. Husilere ait al-Masirah TV tarafından yayınlanan açıklamada Askeri Sözcü Sare 'Hava savunmamız, Marib bölgesi üzerinde seyreden bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını yerel olarak üretilen bir füzeyi kullanarak düşürdü' ifadelerini kullandı.
15 Mart'tan bu yana ABD ordusunun saldırılarının hedefi olan Yemen'deki İran destekli Husilerden, Donald Trump yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Husilere ait al-Masirah TV tarafından yayınlanan açıklamasında "Hava savunmamız, Marib bölgesi üzerinde seyreden bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını yerel olarak üretilen bir füzeyi kullanarak düşürdü" diyen Sare, "Bu, Ekim 2023'ten bu yana hava savunmamızın başarıyla düşürdüğü 16'ncı ABD insansız hava aracıdır" ifadelerini kullandı.
DÜŞMAN GEMİLERİ HEDEF ALINACAK
Sare, Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılar sona erinceye dek Kızıldeniz ve Arap Denizleri'ndeki düşman gemilerini hedef almayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.