Husiler ABD’ye ait İHA’yı düşürdü

15 Mart'tan bu yana ABD ordusunun saldırılarının hedefi olan Yemen'deki İran destekli Husilerden, Donald Trump yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Husilere ait al-Masirah TV tarafından yayınlanan açıklamasında "Hava savunmamız, Marib bölgesi üzerinde seyreden bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını yerel olarak üretilen bir füzeyi kullanarak düşürdü" diyen Sare, "Bu, Ekim 2023'ten bu yana hava savunmamızın başarıyla düşürdüğü 16'ncı ABD insansız hava aracıdır" ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN GEMİLERİ HEDEF ALINACAK

Sare, Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılar sona erinceye dek Kızıldeniz ve Arap Denizleri'ndeki düşman gemilerini hedef almayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.