Türkiye Roma Büyükelçiliği’nde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Programda konuşma yapan Ülgen, herkesin Ramazan Bayramını kutladı ve Roma Büyükelçiliğinde geniş bir aile olarak hep birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Ülgen, 17 Nisan'da Roma'da yapılacak 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'ye işaret ederek, "Çok önemli bir dönemde görev başına geldiğimi düşünüyorum. Sizlerin benden daha da iyi bildiği ve birçoğunuzun kurum olarak yaptığınız işler itibarıyla hazırlanmaya çoktan başladı. Büyük bir ziyaretin arifesindeyiz. İnşallah ayın 17'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve heyetlerimizi dördüncü hükümetlerarası Türkiye-İtalya zirvesi için burada ağırlayacağız." diye konuştu.

Ülgen, bu ziyaretin iyi geçeceğine inandığını belirterek, "Her birinizle çok yakın ve içten çalışmaya hazırım ama önümüzdeki kısa vadeli hedefimiz bu hükümetler arası zirveyi başarıyla tamamlamak olsun. Hem Türkiye-İtalya ilişkilerinde çok daha yükseklere taşıyacağımız hedeflere ulaşalım hem yaptığımız işlerden daha büyük memnuniyetler duyalım. Buradaki bütün vatandaşlarımıza ve Türkiye'yi seven, Türkiye'den beklentileri olan İtalyanlara en iyi şekilde hizmetlerimizi sunmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ülgen, konuşmasında ayrıca "Önceki büyükelçimiz Ömer Gücük'e de bu vesileyle bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Bana harika bir büyükelçilik, pırıl pırıl bir bina ve personel bırakmış." dedi.