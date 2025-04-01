Yemen'deki Husiler duyurdu! "ABD Hudeyde'ye 2 hava saldırısı düzenledi"

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberinde, ABD savaş uçaklarının, Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası'na 2 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Haberde, hasar ve can kaybına dair bilgi verilmezken, ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.