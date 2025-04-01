Mısır ve İran’dan Orta Doğu müzakeresi! Sisi ve Pezeşkiyan telefonla görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu'da yaşanan gerilimi görüştü. Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Pezeşkiyan'ın "Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönündeki ciddi çabalarının" takdir edildiği aktarıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Sisi'nin de "Bölgesel gerginliğin azaltılması ve bölgede çatışmaların genişlemesinin önlenmesi, tüm halklar için istikrar ve güvenliğin sağlanması konusundaki kararlılığının" vurgulandığı kaydedildi.

Öte yandan İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, "İslam ülkeleri olarak aramızdaki kardeşlik ve dostluk duygularını daha da güçlendirebilmeyi, birlik ve beraberlikle haksızlık ve zulme karşı daha etkili duruşlar sergileyebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ SALDIRILAR ELE ALINDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 360'u aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 357'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 400'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.