İsrail ateşkes önerisine teklifle yanıt verdi

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HAMAS ARABULUCULARIN ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ

İsrailli Walla internet sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın ateşkesin yenilenmesi, uzun vadeli ateşkes için müzakerelere başlanması karşılığında İsrailli 5 esiri bırakmayı kabul ettiği bildirildi.

İsrailli yetkili, arabulucu ülkelerden Mısır'ın sunduğu teklif üzerine uzlaşılmasının Filistin'de yarın başlayacak Ramazan Bayramı'na yetişmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Hamas'ın kabul ettiği teklife göre ateşkes, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden 19 Nisan'da sona erecek Hamursuz Bayramı'na kadar sürecek.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE YENİDEN ŞİDDETLİ SALDIRILAR BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.