Gazze’nin güneyinde yeni işgal hamlesi! İsrail saldırılarını genişletiyor!

19 Ocak'ta Hamas-İsrail arasında ilan edilen ateşkesten İsrail, 18 Mart'ta silah bırakma kararını bozarak saldırılarını 2 katına çıkardı. Katil İsrail ordusu düzenlediği hava ve kara bombardımanlarıyla işgali Gazze'nin güneyi doğrultusunda genişletti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada işgale ilişkin, Refah kentinin El-Cinine Mahallesi'nde askeri operasyonlara başlandığı ve geçen hafta sonu onlarca hedefe saldırı düzenlendiği ifade edildi.

HAMAS'IN ALTYAPISININ YOK EDİLDİĞİ İDDİASI

Açıklamada, operasyonlar sırasında "silah depoları, füze rampaları ve direnişçilerin kullandığı askeri binalar da dahil olmak üzere Hamas'ın altyapısının yok edildiği" iddia edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozmuş ve 20 Mart'ta da Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuştu.