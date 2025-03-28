İsrail Savunma Bakanı Katz’dan Lübnan’a Beyrut üzerinden tehdit: Uygulayacağız

Katz, X hesabından yayınladığı video mesajda, İsrail'in kuzeyindeki "Kiryat Şimona ve Celile" bölgelerine yönelik her tehditte Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alacaklarını açıkladı.

Ateşkes kapsamında "Kiryat Şimona"nın Beyrut'a denk olduğunu öne süren Katz, bu bölgeye gelecek roketlerin karşılığının Beyrut'a saldırılar olacağını söyledi.

Katz, daha önce de kullandığı "Kiryat Şimona ve Celile topluluklarında barış olmazsa, Beyrut'ta da barış olmayacak." ifadesini yineledi.

Lübnan hükümetine seslenen Katz, "Ateşkesi uygulamazsanız biz uygulayacağız." tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırı tehdidinde bulunan İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Hades Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Başkent Beyrut'u 4 ay aradan sonra ilk kez hedef alan İsrail ordusu, yerle bir edilen binada Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sakladığını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik son saldırısını, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te gerçekleştirmişti.