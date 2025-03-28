Katil İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok bölgeye saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde yoğun uçuşlarına devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar başlattığını duyurdu.

Adraee daha önce Lübnan'dan İsrail'e doğru 2 adet roketin fırlatıldığını açıklamıştı.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.