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Ukrayna'dan Rusya açıklaması! "909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 17:03
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Ukrayna’dan Rusya açıklaması! 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildi. Cenazelerin iadesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) yardım sağladığı bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, savaşta yaşamını yitiren Ukraynalı askerlerin cenazelerinin iadesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın 909 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etiği aktarıldı.

Cenazelerin iadesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) yardım sağladığı bildirildi.

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Ukrayna’dan Rusya açıklaması! 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti Ukrayna’dan Rusya açıklaması! 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti Ukrayna’dan Rusya açıklaması! 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

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