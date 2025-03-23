Katar hükümeti Lübnan’a yönelik hava saldırılarını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ile bunları destekleme ve geliştirme yolları ele alındı.

Lübnan'daki son gelişmelerin ve özellikle ateşkes anlaşması ve İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesinin de ele alındığı görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan hava saldırılarını kınadığını belirtti.

Al Sani, tarafların ateşkes anlaşmasının uygulanmasına tam bağlı kalmaları ve İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Katar Başbakanı, ülkesinin Lübnan'a ve halkına yönelik kararlı ve destekleyici tutumunu sürdürdüğünü yineledi.

SALDIRILARDA7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan'da Hizbullah'a ait onlarca roket rampasının ve bir komuta merkezinin hedef alındığını öne süren İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Hizbullah'ın, komuta merkezlerini, altyapı tesislerini, roketatarları ve bir silah deposunu bombaladığını iddia etmişti.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.