İngiltere Kralı Charles Vatikan ziyaretini Papa’nın rahatsızlığı nedeniyle erteledi

İngiltere Kralı 3. Charles (Foto: AA)

GÖRÜŞME 1 AY SONRA YAPILACAK

Yapılan açıklamada, İtalya'ya yapılacak daha geniş kapsamlı devlet ziyaretinin, planlanan programda bazı değişiklikler yapılarak gelecek ay gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Kral Charles'ın, Papa'ya en iyi dileklerini ilettiği ve iyileştikten sonra kendisini Vatikan'da ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa, 23 Mart'ta hastaneden taburcu edilmişti.

Papa'nın doktoru Prof. Sergio Alfieri, Katoliklerin ruhani liderinin 2 ay boyunca dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.