26 Mart 2025, Çarşamba
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İngiltere Kralı Charles Vatikan ziyaretini Papa'nın rahatsızlığı nedeniyle erteledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 02:02
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İngiltere Kralı Charles Vatikan ziyaretini Papa’nın rahatsızlığı nedeniyle erteledi

İngiltere Kralı 3. Charles, Vatikan'a yapacağı resmi ziyareti Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Papa'nın hızla iyileşme sürecini karşılıklı mutabakatla ertelendiği belirtildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Vatikan ziyareti Papa'nın sağlık durumu gerekçe gösterilerek ertelendi. Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral ve Kraliçe'nin Vatikan ziyaretinin, Papa'nın uzun bir dinlenme ve iyileşme döneminden fayda göreceği yönündeki tıbbi tavsiyeler üzerine karşılıklı mutabakatla ertelendiği bildirildi.

İngiltere Kralı 3. Charles (Foto: AA) İngiltere Kralı 3. Charles (Foto: AA)

GÖRÜŞME 1 AY SONRA YAPILACAK

Yapılan açıklamada, İtalya'ya yapılacak daha geniş kapsamlı devlet ziyaretinin, planlanan programda bazı değişiklikler yapılarak gelecek ay gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Kral Charles'ın, Papa'ya en iyi dileklerini ilettiği ve iyileştikten sonra kendisini Vatikan'da ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa, 23 Mart'ta hastaneden taburcu edilmişti.

Papa'nın doktoru Prof. Sergio Alfieri, Katoliklerin ruhani liderinin 2 ay boyunca dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.

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