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Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 01:35 Güncelleme: 26.03.2025 01:46
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Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un başkent Kişinev'deki havaalanında gözaltına alındığı öğrenildi. Gagauz Özerk Yeri Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Gutsul'un yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini belirterek, 'Pasaportu alındı ve arandı.' dedi. Öte yandan Gutsul'un, gözaltına alınmadan önce Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un başkent Kişinev'deki havaalanında gözaltına alındığı bildirildi.

Moldova'da Yolsuzlukla Mücadele Merkezinden (CNA) yapılan açıklamada, "Gutsul, 72 saat süreyle gözaltına alındı. Alınan tedbir Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda uygulandı." ifadesine yer verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmeyen açıklamada detayların sonradan paylaşılacağı aktarıldı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul | Fotoğraf-AAGagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul | Fotoğraf-AA

Gagauz Özerk Yeri Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Yuriy Kuznetsov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gutsul'un yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini belirterek, "Pasaportu alındı ve arandı." açıklaması yaptı.

ÇARPICI DETAY: TÜRKİYE'YE GELMEYİ PLANLIYORDU

"Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis Başkanı Dmitriy Konstantinov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gutsul'un gözaltına alınmasıyla ilgili meclisin gün içinde toplanacağını bildirdi.

Gutsul'un, gözaltına alınmadan önce Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.

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Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı
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