Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul | Fotoğraf-AA

Gagauz Özerk Yeri Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Yuriy Kuznetsov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gutsul'un yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini belirterek, "Pasaportu alındı ve arandı." açıklaması yaptı.

ÇARPICI DETAY: TÜRKİYE'YE GELMEYİ PLANLIYORDU

"Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis Başkanı Dmitriy Konstantinov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gutsul'un gözaltına alınmasıyla ilgili meclisin gün içinde toplanacağını bildirdi.

Gutsul'un, gözaltına alınmadan önce Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.