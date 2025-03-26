Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı gözaltına alındı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un başkent Kişinev'deki havaalanında gözaltına alındığı öğrenildi. Gagauz Özerk Yeri Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Gutsul'un yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini belirterek, 'Pasaportu alındı ve arandı.' dedi. Öte yandan Gutsul'un, gözaltına alınmadan önce Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.
Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un başkent Kişinev'deki havaalanında gözaltına alındığı bildirildi.
Moldova'da Yolsuzlukla Mücadele Merkezinden (CNA) yapılan açıklamada, "Gutsul, 72 saat süreyle gözaltına alındı. Alınan tedbir Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda uygulandı." ifadesine yer verildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ
Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmeyen açıklamada detayların sonradan paylaşılacağı aktarıldı.
Gagauz Özerk Yeri Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Yuriy Kuznetsov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gutsul'un yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini belirterek, "Pasaportu alındı ve arandı." açıklaması yaptı.
ÇARPICI DETAY: TÜRKİYE'YE GELMEYİ PLANLIYORDU
"Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis Başkanı Dmitriy Konstantinov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gutsul'un gözaltına alınmasıyla ilgili meclisin gün içinde toplanacağını bildirdi.
Gutsul'un, gözaltına alınmadan önce Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmada 3 inşaat şirketine el konuldu!
- Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...