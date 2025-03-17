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Vatikan duyurdu! İşte Katoliklerin lideri Papa'dan ilk kare

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.03.2025 00:11 Güncelleme: 17.03.2025 00:12
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Vatikan duyurdu! İşte Katoliklerin lideri Papa’dan ilk kare

14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağşık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Papa Francis’in ilk kez hastaneden fotoğrafını yayınladı ve iyileşmesinin devam ettiği fakat hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ilk kez hastaneden fotoğrafını yayınladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un iyileşmesinin devam ettiği fakat hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

İŞTE HASTANEDEN İLK KARE

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa'nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Papa'nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.

PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir aydır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu stabil olup, son bir haftada kaydedilen iyileşmeler teyit edilmiştir. Yüksek akımlı oksijen tedavisi devam etmekte olup, gece saatlerinde invaziv olmayan mekanik ventilasyon ihtiyacı kademeli olarak azalmaktadır. Papa, halen hastane ortamında tıbbi tedaviye, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedavilerle kademeli olarak iyileşme kaydedilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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