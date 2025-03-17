Vatikan duyurdu! İşte Katoliklerin lideri Papa'dan ilk kare
14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağşık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Papa Francis’in ilk kez hastaneden fotoğrafını yayınladı ve iyileşmesinin devam ettiği fakat hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ilk kez hastaneden fotoğrafını yayınladı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un iyileşmesinin devam ettiği fakat hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.
İŞTE HASTANEDEN İLK KARE
Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa'nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Papa'nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.
PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir aydır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu stabil olup, son bir haftada kaydedilen iyileşmeler teyit edilmiştir. Yüksek akımlı oksijen tedavisi devam etmekte olup, gece saatlerinde invaziv olmayan mekanik ventilasyon ihtiyacı kademeli olarak azalmaktadır. Papa, halen hastane ortamında tıbbi tedaviye, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedavilerle kademeli olarak iyileşme kaydedilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova boks maçı ne zaman? Dünya Boks Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
- Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır? Marteniçka dilek bilekliği ritüelinin anlamı nedir?
- Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?
- BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...
- Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025 | 37 bin personel alımı şartları neler? Branşlar açıklandı mı?
- SOLOTÜRK 18 MART Gösteri uçuşu takvimi 2025 | Kocaeli prova uçuşu bugün ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025
- Bayrama kaç gün kaldı? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
- 1998-2002-2005 SGK girişine jet hızında emeklilik formülü! Kadın/erkek prim ve gün şartları hesaplandı
- MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi