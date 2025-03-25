Nijerya’da hapishaneden kaçan mahkumlardan 5’i yakalandı

Nijerya Cezaevi Hizmetleri Geçici Genel Müdürü Sylvester Nwakuche, yaptığı yazılı açıklamada, dün Kotonkarfe bölgesindeki hapishaneden mahkumların firar etmesinin ardından, bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.



Nwakuche, yürütülen çalışmalar sonucunda, firar eden 12 mahkumdan 5'inin yakalandığını kaydetti.



Firar sırasında mahkumlar tarafından işkenceye maruz kalan bir cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Nwakuche, iki cezaevi görevlisinin de yaralandığını ifade etti.



Nwakuche, firari mahkumların tamamının yakalanması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.



Öte yandan Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtti.



Tunji-Ojo, firarın "talihsiz bir gelişme" olduğunu, kaçan mahkumların yakalanması için teknolojik imkanların kullanılacağını kaydetti.

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