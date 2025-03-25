Rusya: Ukrayna ABD ile görüşmeler esnasında enerji altyapısına saldırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Krasnodar'daki elektrik altyapısına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, saldırı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığına işaret edilerek, Luhansk bölgesindeki bir doğal gaz dağıtım istasyonuna da İHA saldırısının yapıldığı aktarıldı.

RİYAD'DA GÖRÜŞMELER ESNASINA GERÇEKLEŞTİ



Söz konusu saldırıların ABD ile Rusya arasında dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yürütülen görüşmeler esnasında gerçekleştirildiği vurgulandı.



Rusya Savunma Bakanlığı dün de enerji altyapısına yönelik çeşitli saldırılar yapıldığını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.