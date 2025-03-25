Belgeselinde işgali anlatmıştı: Filistinli yönetmen Hamdan Ballal saldırıya uğradı işgal güçlerince gözaltına alındı
Oscar ödüllü belgesel No Other Land'in Filistinli ortak yönetmeni Hamdan Ballal, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradıktan sonra İsrail işgal güçleri tarafından gözaltına alındı. Haberi, filmin diğer yönetmeni Yuval Abraham duyurdu.
Abraham, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ballal'ın bir grup yerleşimcinin saldırısına uğradığını belirtti.
Ballal, "Başına ve karnına darbeler aldığını, kanaması olduğunu biliyoruz. Çağırdığı ambulansa İsrail askerleri müdahale etti ve onu götürdüler. O andan beri kendisinden haber alamıyoruz." diye yazdı.
Olayın, Batı Şeria'nın güneyindeki Susiya köyünde gerçekleştiği bildirildi. İsrail karşıtı işgal politikalarına karşı faaliyet gösteren Center for Jewish Nonviolence adlı STK, üyelerinin olayı bizzat kayda aldığını açıkladı.
İsrail işgal güçleri ise AFP'ye yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığını belirtti.
"NO OTHER LAND": İŞGALİN GÖLGESİNDE BİR BELGESEL
İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali 1967 yılından bu yana devam ediyor. İsrailli ve Filistinli aktivistlerin ortak yapımı olan No Other Land, bu yılki Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazandı.
Film, Batı Şeria'daki Masafer Yatta bölgesinde çekildi ve İsrail işgal güçlerinin zorla tahliye ettiği bir Filistinli gencin yaşadığı süreci konu alıyor. İsrail işgal güçleri, 1980'lerde Masafer Yatta'yı askeri eğitim sahası ilan etmişti.
Batı Şeria'da, İsrail'in tek taraflı olarak ilhak ettiği Doğu Kudüs hariç, yaklaşık üç milyon Filistinli ve uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşimlerde yaşayan yarım milyona yakın İsrailli bulunuyor.
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