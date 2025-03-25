Belgeselinde işgali anlatmıştı: Filistinli yönetmen Hamdan Ballal saldırıya uğradı işgal güçlerince gözaltına alındı

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal ve Yuval Abraham, En iyi Belgesel Uzun Metrajlı Filmin kazananları ʺNo Other Landʺ, 97. yıllık Akademi Ödülleri töreninde basın odasında poz veriyor

İsrail işgal güçleri ise AFP'ye yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığını belirtti.

"NO OTHER LAND": İŞGALİN GÖLGESİNDE BİR BELGESEL

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali 1967 yılından bu yana devam ediyor. İsrailli ve Filistinli aktivistlerin ortak yapımı olan No Other Land, bu yılki Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazandı.