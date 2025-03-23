İsrail’den vahşet! Hamas’ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil (Arşiv)

"DİRENİŞ ATEŞİ DAHA DA PARLAK YANACAK"



Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.



Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.