23 Mart 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den vahşet! Hamas'ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi

İsrail'den vahşet! Hamas'ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.03.2025 09:28
ABONE OL
İsrail’den vahşet! Hamas’ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil (Arşiv) Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil (Arşiv)

"DİRENİŞ ATEŞİ DAHA DA PARLAK YANACAK"

Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.

Witkoff’tan Hamas’a olumlu adımWitkoff’tan Hamas’a olumlu adım WİTKOFF'TAN HAMAS'A OLUMLU ADIM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den vahşet! Hamas’ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi İsrail’den vahşet! Hamas’ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi İsrail’den vahşet! Hamas’ın üst düzey üyesi Salah el-Berdevil şehit edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör