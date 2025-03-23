ABD’de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces şehrindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.

Polis 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.