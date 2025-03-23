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ABD'de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.03.2025 09:11
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ABD’de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces şehrindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.

Polis 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABD’de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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ABD’de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var ABD’de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var ABD’de parkta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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