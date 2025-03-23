Witkoff'tan Netanyahu'ya eleştiri Hamas'a olumlu adım
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 'Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir.' açıklamasında bulunurken Gazze'de yürüttüğü soykırımda ısrarcı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. İsraillileri esirlerin geri gelmesini istediğine dikkat çeken Witkoff, 'Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor.' dedi.
Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir plana sahip olmamakla eleştiren Witkoff, "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor." dedi.
Witkoff, İsrail'in Hamas'ın bölgede hiç bir şekilde olmaması yönündeki yaklaşımına karşın "Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir." ifadesini kullandı.
Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine değinen Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir." diye konuştu.
"NETANYAHU ESİRLER KONUSUNDA KAMUOYUNA KARŞI GELİYOR"
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Netanyahu'nun İsrailli esirleri önemsemediğini ifade etti.
Witkoff, "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor. Her zaman aynı fikirde olmasam da onu bu konuda eleştirenleri anlıyorum." dedi.
Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.
Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.
TRUMP'IN HAMANEY'E GÖNDERDİĞİ MEKTUP
Röportajında, Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğine de değinen Witkoff, mektubun detaylarını açıklamaya yetkisi olmadığını hatırlatarak, "Mektupta kabaca, 'Ben bir barış başkanıyım. İstediğim bu. Bunu askeri olarak çözmemiz için hiçbir neden yok. Konuşmalıyız. Yanlış anlamaları gidermeliyiz. Kimsenin nükleer materyalinizin silahlandırılması konusunda endişelenmemesi için bir doğrulama programı oluşturmalıyız' diyordu." ifadelerini kullandı.
Witkoff, ayrıca Trump'ın İran ile müzakere ve anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Tahran ile "güven inşa etmek ve savaştan kaçınmak istediğini" anlattı.
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