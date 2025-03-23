Witkoff’tan Netanyahu’ya eleştiri Hamas’a olumlu adım

Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren binlerce İsrailli Tel Aviv meydanında (AFP)



Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.



Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.



TRUMP'IN HAMANEY'E GÖNDERDİĞİ MEKTUP



Röportajında, Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğine de değinen Witkoff, mektubun detaylarını açıklamaya yetkisi olmadığını hatırlatarak, "Mektupta kabaca, 'Ben bir barış başkanıyım. İstediğim bu. Bunu askeri olarak çözmemiz için hiçbir neden yok. Konuşmalıyız. Yanlış anlamaları gidermeliyiz. Kimsenin nükleer materyalinizin silahlandırılması konusunda endişelenmemesi için bir doğrulama programı oluşturmalıyız' diyordu." ifadelerini kullandı.



Witkoff, ayrıca Trump'ın İran ile müzakere ve anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Tahran ile "güven inşa etmek ve savaştan kaçınmak istediğini" anlattı.

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