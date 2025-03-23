ABD ve Venezuela anlaştı: El Salvador’a götürülen göçmenler ülkeye geri getirilecek

Başkent Caracas'ta konuşan Maduro, Venezuelalı göçmenlerin suç işlemedikleri halde suçlu muamelesi gördüğünü ve ABD tarafından El Salvador'a gönderildiğini savundu.



El Salvador'daki mega hapishaneyi Nazi toplama kamplarına benzeten Maduro, "Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bir grup genci kurtaracağız. Kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen El Salvador'daki Nazi kamplarına gönderilen tüm vatandaşlarımızı geri getireceğiz." dedi.



ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle birçok Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten Maduro, El Salvador yönetimine göçmenleri serbest bırakma çağrısı yaptı.