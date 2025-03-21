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ABD Başkanı Trump'tan F-47 açıklaması! "Üretmeye başlayacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 18:48
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ABD Başkanı Trump’tan F-47 açıklaması! Üretmeye başlayacağız

ABD Başkanı Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'yi üretmeye başlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'yi üretmeye başlayacaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump’tan F-47 açıklaması! Üretmeye başlayacağız ABD Başkanı Trump’tan F-47 açıklaması! Üretmeye başlayacağız ABD Başkanı Trump’tan F-47 açıklaması! Üretmeye başlayacağız
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