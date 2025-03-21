Yunanistan'la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede
Türkiye ile Yunanistan arasında varılan anlaşma sonucu 2024'ün Nisan ayında başlayan 10 ada için kapıda vize uygulamasında süre 1 yıl daha uzatıldı. Sürenin uzatılmasının yanı sıra listedeki adalara Patmos ve Semadirek de eklendi.
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.
Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.
10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI
Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?