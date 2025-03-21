21 Mart 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede

Yunanistan'la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 14:35
ABONE OL
Yunanistan’la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede

Türkiye ile Yunanistan arasında varılan anlaşma sonucu 2024'ün Nisan ayında başlayan 10 ada için kapıda vize uygulamasında süre 1 yıl daha uzatıldı. Sürenin uzatılmasının yanı sıra listedeki adalara Patmos ve Semadirek de eklendi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

Kapıda vize verilen 10 ada arasına Patmos ve Semadirek de eklendi. Böylece kapıda vize verilen ada sayısı 12 oldu. (AA)Kapıda vize verilen 10 ada arasına Patmos ve Semadirek de eklendi. Böylece kapıda vize verilen ada sayısı 12 oldu. (AA)

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.

10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI
Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede Yunanistan’la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede Yunanistan’la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör