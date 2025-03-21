Yunanistan’la kapıda vize uygulamasında süre uzatıldı! 2 ada daha listede

Kapıda vize verilen 10 ada arasına Patmos ve Semadirek de eklendi. Böylece kapıda vize verilen ada sayısı 12 oldu. (AA)

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.



10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.