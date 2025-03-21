ABD Başkanı Trump’tan ’Tesla saldırıları’ uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son haftalarda ülke çapında görülen Tesla bayilerine yönelik eylemlere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, saldırıları finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz" ifadelerini kullandı.