Trump’tan radikal hamle! O bakanlığın kapısına kilit vuruldu: Tarih verildi

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha dikkat çeken bir kararla gündeme geldi. Beyaz Saray'dan sızan bilgilere göre Trump, ABD Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Bu karar, eğitim sisteminde büyük değişikliklerin kapısını aralıyor.

EĞİTİM YETKİSİ EYALETLERE DEVREDİLECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanı Linda McMahon'a, bakanlığın kapatılmasını sağlamak için "gerekli tüm adımları atma" talimatı verilecek. Trump yönetimi, eğitim yetkisinin eyaletlere devredilmesini ve federal hükümetin bu alandaki etkisinin azaltılmasını savunuyor.

Ancak bu karar, yalnızca bir başkanlık kararnamesi ile hayata geçirilemeyecek gibi görünüyor. 1979 yılında Kongre tarafından kurulan Eğitim Bakanlığı'nın tamamen kapatılması için yasal düzenlemeler gerekiyor. Bu nedenle, Trump'ın planının ne ölçüde uygulanabilir olduğu tartışmalı.