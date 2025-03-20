Trump'tan radikal hamle! O bakanlığın kapısına kilit vuruldu: Tarih verildi
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi ABD Eğitim Bakanlığı’nı kapatmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Beyaz Saray’daki bir yetkiliye göre, Trump bu kararını perşembe günü duyuracak.
ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha dikkat çeken bir kararla gündeme geldi. Beyaz Saray'dan sızan bilgilere göre Trump, ABD Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Bu karar, eğitim sisteminde büyük değişikliklerin kapısını aralıyor.
EĞİTİM YETKİSİ EYALETLERE DEVREDİLECEK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanı Linda McMahon'a, bakanlığın kapatılmasını sağlamak için "gerekli tüm adımları atma" talimatı verilecek. Trump yönetimi, eğitim yetkisinin eyaletlere devredilmesini ve federal hükümetin bu alandaki etkisinin azaltılmasını savunuyor.
Ancak bu karar, yalnızca bir başkanlık kararnamesi ile hayata geçirilemeyecek gibi görünüyor. 1979 yılında Kongre tarafından kurulan Eğitim Bakanlığı'nın tamamen kapatılması için yasal düzenlemeler gerekiyor. Bu nedenle, Trump'ın planının ne ölçüde uygulanabilir olduğu tartışmalı.
BÜTÇE KESİNTİLERİ VE KADRO AZALTIMI
Trump yönetimi, zaten Eğitim Bakanlığı'nın etkisini azaltmak için harekete geçmişti. Bakanlıktaki çalışan sayısı yarıya indirildi, Sivil Haklar Ofisi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü gibi kritik birimlerde büyük kesintilere gidildi. Bu hamleler, kamu okullarını destekleyen çevrelerde büyük endişe yarattı. Eğitim haklarını savunan gruplar, bakanlığın kapanmasının, özellikle dezavantajlı öğrencileri daha da zor duruma düşüreceğini savunuyor.
Ulusal Ebeveynler Birliği yaptığı açıklamada, "Bu, eğitimi düzeltmek değil, milyonlarca çocuğun adil bir eğitim alma şansını elinden almak demektir. Ve bunu savaşmadan kabul etmeyeceğiz," ifadelerine yer verdi.
EĞİTİM BAKANLIĞI NE KADAR ÖNEMLİ?
ABD Eğitim Bakanlığı, her yıl okullara milyarlarca dolar aktarıyor ve 1,6 trilyon dolarlık öğrenci kredilerini yönetiyor. Bakanlığın en önemli görevleri arasında düşük gelirli okullara yapılan Title I fonları ve düşük gelirli üniversite öğrencilerine sağlanan Pell hibeleri bulunuyor. Eğitim sisteminde federal fonların tamamen kaldırılması, birçok okulun ciddi mali kriz yaşamasına neden olabilir.
CUMHURİYETÇİLER BÖLÜNDÜ
Cumhuriyetçiler, uzun yıllardır Eğitim Bakanlığı'nın gereksiz olduğunu savunuyor. Onlara göre bakanlık, gereksiz harcamalar yapıyor ve eyaletlerin eğitim politikalarına gereksiz yere müdahale ediyor. Ancak Trump'ın hamlesi, kendi partisinde bile bölünmelere yol açtı. 2023 yılında Temsilciler Meclisi'nde bakanlığın kapatılması önerisi gündeme geldiğinde, 60 Cumhuriyetçi vekil Demokratlarla birlikte öneriye karşı oy kullandı.
Bazı Trump destekçileri bile bu kararın siyasi risk taşıdığı görüşünde. Çünkü kamuoyu yoklamaları, seçmenlerin büyük bir kısmının eğitim politikalarının tamamen eyaletlere bırakılmasına sıcak bakmadığını gösteriyor.
TRUMP'IN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ KONTROLÜ
Associated Press'in haberine göre Trump Eğitim Bakanlığı'nı sadece kapatmaya çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda sapkınlığa da neşter vuruyor. Özellikle kadın sporlarında trans sporcuların yarışmasını engellemesi bu tutumunun son adımı oldu.
Ancak diğer taraftan Trump, Filistin yanlısı aktivizm ve çeşitlilik programları gibi konularda, federal fonları bir tehdit unsuru olarak kullanarak okulları ve üniversiteleri baskı altına alıyor.
TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDE BENZER BİR GİRİŞİM BAŞARISIZ OLDU
Trump'ın ilk döneminde, dönemin Eğitim Bakanı Betsy DeVos, bakanlığın bütçesini büyük ölçüde azaltmayı ve K-12 eğitim fonlarını eyaletlere daha esnek bir şekilde dağıtmayı önermişti. Ancak bu teklif, bazı Cumhuriyetçilerin de karşı çıkmasıyla Kongre'den geçmemişti. Bu nedenle, Trump'ın bu sefer nasıl bir yol izleyeceği ve Kongre'nin bu plana nasıl tepki vereceği merak konusu.
EĞİTİMDE BÜYÜK DEĞİŞİKLERE HAZIRLIK MI?
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma planı, ABD eğitim sistemini kökten değiştirebilir. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceği, Kongre'nin tavrı ve kamuoyunun tepkisi belirleyici olacak. Eğitim politikalarında köklü değişiklikler isteyen muhafazakâr seçmenler bu kararı desteklerken, kamu okullarını savunanlar büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.
Önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ve Trump'ın Kongre'yi ikna edip edemeyeceği büyük bir merak konusu olmaya devam edecek.
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