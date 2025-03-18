İsrail katliamının gerçek nedeni ortaya çıktı! Hamas ateşkes teklifini red mi etti? İşte Bibi'nin soykırım nedeni
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak 2025'te imzalanan Gazze anlaşması ve ateşkes, siyonist işgal güçlerinin başlattığı yoğun saldırılarla adeta çöktü. 5 saatte 419 Filistinliyi katleden İsrail, işlediği soykırıma kılıflar uydururken, Hamas'ın 2 ateşkes teklifini reddettiği ve İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yalanına sarıldı. Hamas'tan iddialara yalanlama gelirken Tel Aviv yönetiminin geçtiğimiz gece ABD onaylı soykırımının nedeni anlaşıldı.
Geçtiğimiz gece İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ABD onaylı soykırımda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 413'ü bulurken İsrail uluslararası toplumdan gelen tepkileri baskılamak için bahaneler uydurmaya devam ediyor.
Önce İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'a sunulan 2 ayrı ateşkesin direniş örgütü tarafından kabul edilmediğini öne sürdü ardından İsrail Savunma Bakanlığı bambaşka bir yalan ortaya attı. Buna göre Hamas, işgal güçlerinin saldırmaya başlamasından önceki gece İsrail'e saldırmaya hazırlanıyordu.
HAMAS'TAN JET YALANLAMA
Hamas, saldırma hazırlığı yönündeki iddialarını yalanlayan resmi bir açıklama yayınladı:
İşgalin direnişin güçlerine saldırı başlatma hazırlıklarına ilişkin ileri sürdüğü iddialar temelsizdir ve yalnızca savaşa dönüşünü ve kanlı saldırganlığının tırmanmasını haklı çıkarmak için çürük bahaneler olarak hizmet eder. İşgal, kamuoyunu yanıltmaya ve savunmasız sivillere yönelik soykırımı sürdürme konusundaki kasıtlı kararını örtbas etmek için yanlış gerekçeler üretmeye çalışıyor ve verdiği hiçbir taahhüde aldırış etmiyor. Hamas anlaşmaya son ana kadar bağlı kaldı ve devamına hevesliydi. Ancak iç krizlerinden kurtulmak isteyen Netanyahu, halkımızın kanı pahasına savaşı yeniden ateşlemeyi tercih etti."
HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNİ RED Mİ ETTİ?
Hamas'ın hem ABD hem de İsrail tarafından sunulan anlaşama önerilerini reddettiği iddialarına Hamas sözcüsü Abdüllatif el-Kanua'dan yanıt geldi.
El Kanua, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Suçlu işgal, daha önce Amerikan koordinasyonuyla, soykırımını sürdürüyor ve halkımıza karşı onlarca katliam gerçekleştiriyor. İşgalin ABD yönetimiyle daha önceki koordinasyonu, halkımıza karşı soykırımda ortaklığını teyit ediyor ve savaş suçları için örtü sağlıyor. Hamas tüm anlaşma şartlarına tamamen uydu ancak işgal bunu reddetti." ifadelerini kullandı.
HAMAS NE DİYOR?
Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da görüşülen ve 3 aşamadan oluşan Gazze anlaşmasının uygulanmasını talep ediyor.
Anlaşmaya göre her biri 42 gün sürecek 3 aşamalı ateşkeste İsrailli esirler serbest bırakılacak. İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nden çekilecek ve Gazze'ye insani yardımın girişi sağlanacaktı.
İSRAİL VE ABD'NİN SKANDAL ATEŞKES ÖNERİSİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından İsrail ve ABD esirlerin tamamının serbest bırakılmasını, Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve kendini tasfiye etmesini; Gazzelilerin ise Ürdün ya da Mısır'a göç etmesini talep ediyor.
ABD ile Hamas arasında yapılan doğrudan görüşmelerde ise ABD'nin 4 Amerikan vatandaşını istediği biliniyor.
Trump, öncesinde skandal Gazze planını "Şerid'i ABD devralacak." diyerek duyurmuştu.
İSRAİL HER FIRSATTA İHLAL ETTİ
Gazze anlaşması kapsamında Hamas, hiçbir İsrail mevzisini ya da İsrail askerini hedef almazken İsrail birçok kez Hamas yetkililerini hedef aldı ve onlarca Gazzeliyi şehit etti.
Gazze Şeridi'ne insani yardımın girmesini de engelleyen katil İsrail, son olarak geçtiğimiz hafta elektrikleri kesmişti.
İŞTE İSRAİL'İN DÜN GECE SALDIRMASININ SEBEBİ: BELGESİ ORTAYA ÇIKTI
İsrail siyasetinde yolsuzluk, rüşvet ve 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun sorumlusu olmakla başı belada olan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün ifade vermek üzere mahkemede yargılanması bekleniyordu.
İsrail eski iç istihbarat şefinin Netanyahu ile ilgili "sırları" ortaya dökmekle tehdit etmesinin ardından İsrail mahkemesine bir dilekçe verildiği ortaya çıktı.
DİLEKÇEDE NE YAZIYOR?
İsrail Yüksek Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede tarafların bilgilerine yer verilirken İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne başlattığı kapsamlı soykırım saldırıları nedeniyle duruşmasının ertelenmesinin talep edildiği görülüyor.
YÜKSEK MAHKEME
Kudüs'te
Konu:
İsrail Devleti
(Tel Aviv Bölge Savcılığı - Sivil ve Ekonomik Departmanı aracılığıyla)
Menachem Begin Caddesi 154, Tel Aviv, 6492107
Telefon: 073-3924600, 03-5163093 | Faks: -
Karşı Taraflar:
-
Binyamin Netanyahu
(Avukat Amit Hadad, Yisrael Kölman ve Naama Malkoshtein aracılığıyla)
Kaplan Caddesi 2 (Amsalem Binası), Tel Aviv
Telefon: 03-5333314 | Faks: 03-5333314
-
Shaul Elovitch
-
Iris Elovitch
(Avukat Jacques Chen, Shay Alon, Naama Perry ve Shiri Kalimi aracılığıyla)
Tel Aviv
Telefon: 03-9632082 | Faks: 03-9632082
-
Amnon Mozes
(Avukat Zichron Klignman ve ekibi aracılığıyla)
Telefon: 03-6121100 | Faks: 03-6121100
Talepler:
Mutabakat ile - Duruşmanın iptali talebi: Güvenlik gelişmeleri ve Gazze'ye yönelik askeri operasyon nedeniyle
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Birkaç saat önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde büyük bir askeri operasyon başlattı.
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Bu sabah saat 11:00'de hükümetin güvenlik kabinesi tarafından Başbakan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın katılımıyla acil bir toplantı gerçekleştirildi.
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Acil güvenlik durumu göz önünde bulundurularak, Mahkemeden planlanan duruşmanın iptal edilmesi rica olunur.
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Savcılık bu talebe onay vermektedir.
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