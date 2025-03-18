İsrail katliamının gerçek nedeni ortaya çıktı! Hamas ateşkes teklifini red mi etti? İşte Bibi’nin soykırım nedeni

Gazze Şeridi (AA)

İSRAİL VE ABD'NİN SKANDAL ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından İsrail ve ABD esirlerin tamamının serbest bırakılmasını, Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve kendini tasfiye etmesini; Gazzelilerin ise Ürdün ya da Mısır'a göç etmesini talep ediyor.

ABD ile Hamas arasında yapılan doğrudan görüşmelerde ise ABD'nin 4 Amerikan vatandaşını istediği biliniyor.

Trump, öncesinde skandal Gazze planını "Şerid'i ABD devralacak." diyerek duyurmuştu.