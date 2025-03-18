CANLI | Katil İsrail ateşkesi bozdu! Gazze'ye kapsamlı saldırı
Katil İsrail ordusu tek taraflı olarak ateşkese son vererek Gazze'ye hava saldırısı başlattı. Saldırılarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozmaya karar verdiğini rehineleri bilinmeyen bir duruma soktuğunu açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı. Saldırılarda Hamas komutanları ve Hamas'a ait yapıların hedef alındığı belirtildi.
İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, Hamas' a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.
İŞTE BÖLGEDEN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İSRAİL'İN BM ELÇİSİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA
İsrail BM elçisinden skandal bir açıklama geldi. Paylaşılan videoda BM elçisi “Merhamet göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR!
BEYAZ SARAY: SALDIRILAR BİLGİMİZ DAHİLİNDE
Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.
Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.
ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.
Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.
ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılar başlattığını belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ilk belirlemelere göre 50'den fazla sivilin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in bombalaması sonucu yıkılan evlerin altında kalan çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi.
Gazze'de devam eden ağır hava bombardımanında onlarca Filistinli sivilin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara düzenlenen saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Kuzeydeki Gazze kentine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının ulaştığı ifade edildi.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.
Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.
Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.
Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.
KATİL İSRAİL ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
SOYKIRIMA YENİDEN BAŞLADILAR
İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı geniş çaplı saldırıları artırarak sürdüreceğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail'in bu şekilde 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.
Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.
KAMPLARI HEDEF ALDILAR
İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden başlattığı geniş çaplı saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı aktarıldı.
Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusunun saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.
İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
TERÖR ORDUSU GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI BAŞLATTI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.
Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.
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