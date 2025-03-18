CANLI | Katil İsrail ateşkesi bozdu! Gazze'ye kapsamlı saldırı

05:16 18 Mart 2025

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılar başlattığını belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ilk belirlemelere göre 50'den fazla sivilin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in bombalaması sonucu yıkılan evlerin altında kalan çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi.

Gazze'de devam eden ağır hava bombardımanında onlarca Filistinli sivilin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara düzenlenen saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Kuzeydeki Gazze kentine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının ulaştığı ifade edildi.