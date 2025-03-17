Kuzey Kore’den G7 ülkelerine nükleer rest

Kuzey Kore yönetimi G7 ülkelerinin nükleer çağrısına sert tepki gösterdi. (AFP)

Kuzey Kore'nin egemenliğine ve iç işlerine müdahale edilmesine müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, "Saldırgan ve hegemonik siyasi ve askeri hedeflerini gerçekleştirmek için nükleer silahları temel araç olarak kullanan da, 'nükleer paylaşım' ve 'genişletilmiş caydırıcılık' adı altında yasadışı ve kötü niyetli nükleer yayılmacılık faaliyetleri yürüten de G7 ülkeleridir." suçlamasında bulunuldu.



KUZEY KORE, G7 ÜLKELERİNİ NÜKLEER SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞMEKLE SUÇLADI

G7 ülkelerinin dünyadaki nükleer gerilimden sorumlu olduğu iddia edilen açıklamada, "Tüm gerçekler, ABD ve müttefiklerinden oluşan G7'nin uluslararası nükleer krizin ve bu krizin şiddetlenmesinin sorumlusu olduğunu ve 'nükleer silahlardan tam ve geri dönülemez bir şekilde vazgeçenin' ilk olarak G7 ülkeleri olması gerektiğini göstermektedir" denildi. G7 ülkelerinin nükleer hegemonya peşinde olduğu savunulan açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bir nükleer suç örgütüne dönüşen G7, 'nükleer silahlardan arındırma' ve 'nükleer silahlardan vazgeçme' konularından bahsetmeden önce modası geçmiş nükleer hegemonya hırslarından kurtulmalıdır." ifadelerine yer verildi.