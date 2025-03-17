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Nijerya’da gizemli hastalık üniversitede 5 öğrencinin canını aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 19:44
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Nijerya’da gizemli hastalık üniversitede 5 öğrencinin canını aldı!

Nijerya’nin Kebbi eyaletinde teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (KSUSTA) 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya basınında yer alan haberlerde Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (KSUSTA) "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Üniversitenin kayıt işlemlerinden sorumlu yetkilisi Maimaru Alhaji Tilli, yaptığı açıklamada, ölümlerin sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, sağlık ekiplerinin araştırma başlattığını ifade etti.

"GEÇEN HAFTA DA 4 ÖĞRENCİ ÖLDÜ!"

Adının açıklanmasını istemeyen üniversite öğrencisi de geçen hafta 4 öğrencinin aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini, dün ise bir başka öğrencinin benzer şekilde öldüğünü söyledi.

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Nijerya’da gizemli hastalık üniversitede 5 öğrencinin canını aldı! Nijerya’da gizemli hastalık üniversitede 5 öğrencinin canını aldı! Nijerya’da gizemli hastalık üniversitede 5 öğrencinin canını aldı!
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