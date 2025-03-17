Nijerya’da gizemli hastalık üniversitede 5 öğrencinin canını aldı!
Nijerya’nin Kebbi eyaletinde teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (KSUSTA) 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Nijerya basınında yer alan haberlerde Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (KSUSTA) "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 5 kişinin öldüğü açıklandı.
Üniversitenin kayıt işlemlerinden sorumlu yetkilisi Maimaru Alhaji Tilli, yaptığı açıklamada, ölümlerin sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, sağlık ekiplerinin araştırma başlattığını ifade etti.
"GEÇEN HAFTA DA 4 ÖĞRENCİ ÖLDÜ!"
Adının açıklanmasını istemeyen üniversite öğrencisi de geçen hafta 4 öğrencinin aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini, dün ise bir başka öğrencinin benzer şekilde öldüğünü söyledi.