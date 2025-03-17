Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar şiddetleniyor! Cumhurbaşkanı Aoun'dan "karşılIk verin" emri
Suriye’den Lübnan’a kaçırılan 3 Suriyeli askerin öldürülmesi sonrası gerilim iyice tırmandı. Bölgede Suriye-Lübnan arasındaki çatışmalar devam ederken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aoun, Suriye'den gelen ateşe karşılık verilmesinin emrini vererek çatışmaların devam etmeyeceğine izin vermeyeceğini duyurdu.
Suriye'den Lübnan'a kaçırılan 3 Suriyeli askerin öldürülmesinin ardından Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar patlak verdi.
Suriye basınında, Hizbullah üyelerinin dün Suriye ordusunda görevli 3 askeri Lübnan'a kaçırarak öldürdüğü yönünde çıkan haberlerin ardından Suriye-Lübnan sınırında çatışmalar patlak verdi.
Suriye Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, Suriye ordusunun sınır boyunca Hizbullah'a ait noktaları bombaladığını belirtti.
Lübnan ordusu öldürülen 3 Suriye askerinin cenazesini Suriye tarafına teslim ederken, Hizbullah, Suriyeli askerlerin kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantısının olmadığını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI AOUN: KARŞILIK VERİN
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, orduya Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarından gelen ateşe karşılık verme emrini verdi. Aoun, sınırdaki çatışmaların devam etmesine "izin vermeyeceğini" açıkladı.