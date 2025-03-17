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Azerbaycan’a ateşkes ihlali! Ermenistan’dan yeni provokasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.03.2025 23:29
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Azerbaycan’a ateşkes ihlali! Ermenistan’dan yeni provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes anlamasına rağmen Ermeni güçlerinin bölgede provokasyonlarına devam ettiğini bildirdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Karakilse ilinin Saybalı, Çenberek ilinin Vagan ve Basargeçer ilinin İstisu yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 3 bölgeye yerel saatle 17.25 ile 21.45 saatleri arasında ateşkes anlaşması ihlal edilerek ateş açıldığı bildirildi.

DÜN DE 3 FARKLI NOKTADA ATEŞ AÇILMIŞTI

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Karakilse ilinin Saybalı, Çenberek ilinin Vagan ve Basargeçer ilinin İstisu yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldığı belirtildi. Ermenistan askerleri dün de üç kez farklı noktalardan Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.

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Azerbaycan’a ateşkes ihlali! Ermenistan’dan yeni provokasyon Azerbaycan’a ateşkes ihlali! Ermenistan’dan yeni provokasyon Azerbaycan’a ateşkes ihlali! Ermenistan’dan yeni provokasyon
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