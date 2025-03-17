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İşgal ordusundan Suriye'ye saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.03.2025 23:50
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İşgal ordusundan Suriye’ye saldırı! Ölüler ve yaralılar var

İşgalci İsrail Suriye’nin güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu askeri altyapının hedef alındığını iddia etti.

Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

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İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera'ya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırıyı doğrulayarak, askeri altyapının hedef alındığını iddia etti.

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İşgal ordusundan Suriye’ye saldırı! Ölüler ve yaralılar var İşgal ordusundan Suriye’ye saldırı! Ölüler ve yaralılar var İşgal ordusundan Suriye’ye saldırı! Ölüler ve yaralılar var
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