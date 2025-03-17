İşgal ordusundan Suriye’ye saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

KATİL ORDUSU YİNE ÖLÜM YAĞDIRDI

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera'ya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırıyı doğrulayarak, askeri altyapının hedef alındığını iddia etti.