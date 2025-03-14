ABD'den Hamas'a bir tehdit daha!  "Karşılık vereceğiz"

(Foto: AA)

"HAMAS ÇOK KÖTÜ BİR BAHİS OYNUYOR"

Köprü önerisinin detayına da değinen açıklamada, "Öneriye göre Hamas, daha önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak, birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına imkan verecek şekilde uzatılacak, ve ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zorlu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacaktı. Katarlı ve Mısırlı ortaklarımız aracılığıyla Hamas'a bu 'köprünün' bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın derhal serbest bırakılması gerektiği kesin bir dille söylendi" ifadeleri kullanıldı.



"Hamas'ın bu öneriye uygulanamaz olan taleplerde bulunarak karşılık verdiği" iddia edilen açıklamada, "Hamas zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor. Ama öyle değil. Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli" denildi.

TRUMP "KIYAMET KOPSUN" TEHİDİDİ

Geçtiğimiz günlerde Filistin direniş örgütü Hamas, İsrail'in ateşkes şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir sonraki duyuruya kadar esir takasını ertelediğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.