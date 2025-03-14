NASA 2025’in ilk ’kanlı ay tutulması’ görüntülerini paylaştı!

NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)

AY NEDEN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ?

NASA tarafından yapılan açıklamada, tam ay tutulmasının meydana geldiği sırada Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapladığı ve Ay'ın kırmızı-turuncu bir renk aldığı belirtildi. Bu renk değişimi, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçen Güneş ışığının atmosferde kırılması nedeniyle oluşuyor.