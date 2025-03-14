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NASA 2025’in ilk 'kanlı ay tutulması' görüntülerini paylaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.03.2025 19:08
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NASA 2025’in ilk ’kanlı ay tutulması’ görüntülerini paylaştı!

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. ‘Kanlı Ay’ olarak adlandırılan bu nadir gök olayı sırasında Ay, kırmızı-turuncu bir renge büründü. NASA, bu etkileyici anların görüntülerini paylaştı. İşte detaylar…

2025 yılının ilk tam ay tutulması dün gece gözlemlendi. "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu nadir gök olayı sırasında, Ay kırmızı renge büründü. NASA, tutulma anına ait çarpıcı görüntüleri paylaştı.

NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)

AY NEDEN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ?

NASA tarafından yapılan açıklamada, tam ay tutulmasının meydana geldiği sırada Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapladığı ve Ay'ın kırmızı-turuncu bir renk aldığı belirtildi. Bu renk değişimi, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçen Güneş ışığının atmosferde kırılması nedeniyle oluşuyor.

NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)

2025'TE İKİNCİ KEZ YAŞANACAK

Ender rastlanan bu gök olayı, 2025 yılı içinde iki kez gerçekleşecek. İlk tam tutulma dün gözlemlenirken, yılın ikinci "Kanlı Ay Tutulması"nın ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.

NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı. (DHA)

NASA O ANLARI PAYLAŞTI

NASA, 2025'in ilk tam ay tutulmasına ait çarpıcı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Fotoğraflarda, Ay'ın gökyüzünde kızıl bir renge büründüğü ve büyüleyici bir manzara sunduğu görüldü.

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NASA 2025’in ilk ’kanlı ay tutulması’ görüntülerini paylaştı! NASA 2025’in ilk ’kanlı ay tutulması’ görüntülerini paylaştı! NASA 2025’in ilk ’kanlı ay tutulması’ görüntülerini paylaştı!
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