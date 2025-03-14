NASA 2025’in ilk 'kanlı ay tutulması' görüntülerini paylaştı!
2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. ‘Kanlı Ay’ olarak adlandırılan bu nadir gök olayı sırasında Ay, kırmızı-turuncu bir renge büründü. NASA, bu etkileyici anların görüntülerini paylaştı. İşte detaylar…
2025 yılının ilk tam ay tutulması dün gece gözlemlendi. "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu nadir gök olayı sırasında, Ay kırmızı renge büründü. NASA, tutulma anına ait çarpıcı görüntüleri paylaştı.
AY NEDEN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ?
NASA tarafından yapılan açıklamada, tam ay tutulmasının meydana geldiği sırada Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapladığı ve Ay'ın kırmızı-turuncu bir renk aldığı belirtildi. Bu renk değişimi, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçen Güneş ışığının atmosferde kırılması nedeniyle oluşuyor.
2025'TE İKİNCİ KEZ YAŞANACAK
Ender rastlanan bu gök olayı, 2025 yılı içinde iki kez gerçekleşecek. İlk tam tutulma dün gözlemlenirken, yılın ikinci "Kanlı Ay Tutulması"nın ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.
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