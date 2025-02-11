CANLI | Hamas'tan esir takasına erteleme! Trump açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
İşgalci İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında gözler 15 Şubat cumartesi gününe çevrilmişti. Hamas, İsrail'in ateşkese uymadığı gerekçesiyle cumartesi günkü takası belirsiz süreyle erteledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm rehinelerin cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı ve kararın İsrail'e ait olduğunu aktardı. İşte Gazze Şeridi'nden anbean gelişmeler...
Filistin direniş örgütü Hamas, İsrail'in ateşkes şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir sonraki duyuruya kadar esir takasını ertelediğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.
Filistin yönetiminin ödeneğini kesen Mahmut Abbas yönetimine ise tepkiler gecikmedi. İşte Gazze Şeridi'nden dakika dakika gelişmeler...
MAHMUD ABBAS YÖNETİMİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in öldürdüğü veya hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören yasa ve düzenlemelerin iptaline ilişkin genelge yayınladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etti.
Kararnamede değişiklik yapan Abbas, söz konusu Filistinli ailelere sağlanan maddi yardımın Sosyal Kalkınma Bakanlığından Filistin Ulusal Ekonomisini Güçlendirme Kurumuna aktarılmasını kararlaştırdı.
HAMAS: KARAR UTANÇ VERİCİ
Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Mahmud Abbas yönetiminin şehit ve esir ailelerine yapılan yardımları kesme kararını kınıyoruz. Abbas'ın kararı utanç verici. Yapılması gereken esirlerin, yaralıların ve şehitlerin ailelerinin fedakarlıklarını takdir etmek, onları korumaktır. Aileleri kendi kaderlerine terk etmek değil." ifadeleri kullanıldı.
İSLAMİ CİHAD HAREKETİ: VATAN HAİNLİĞİDİR
Filistinli diğer bir direniş örgütü olan İslami Cihad Hareketi, yqaptığı açıklamada "Mahmud Abbas yönetiminin Filistinli şehitlerin ve esirlerin ailelerine yapılan yardımları sonlandırması en hafif ifadeyle vatan hainliğidir." dedi.
TRUMP'TAN AÇIK AÇIK TEHDİT: SONRA KIYAMET KOPSUN
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Trump, cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.
"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.
BATI ŞERİA İLE İLGİLİ GAZZE GİBİ BİR PLANIM YOK
Öte yandan Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyledi.
Trump, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı." şeklinde konuştu.
Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok." değerlendirmesini yaptı.
Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir." dedi.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN GAZZE TEYAKKUZU
Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki ihlallerini gerekçe göstererek bir sonraki esir takası turunu askıya aldığını açıklamasının ardından İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi çevresinde teyakkuz halini artırdığını, takviye yaptığını, Güney Cephesi Komutanlığında savaşçı ve operasyonel birliklerinin izinlerini iptal ettiğini duyurdu.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuzun artırıldığı, savaşçı ve diğer operasyonel birliklerin izinlerinin iptal edildiği paylaşıldı.
Bölgeye takviye güç gönderileceği, bunların da çeşitli senaryolar için hazırlık olduğu belirtildi.
HAMAS: İSRAİL 4 MADDEYİ İHLAL ETTİ
Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu gerçekleşmesi planlanan esir takasını askıya aldığı hatırlatıldı.
Kassam Tugayları'nın askıya alma kararını esir takasının yapılacağı tarihten 5 gün önce duyurduğuna işaret edilen açıklamada, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtildi.
İsrail'in ihlallerine rağmen Hamas'ın ateşkes anlaşması maddelerinin tümünü yerine getirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Hamas olarak, üzerimize düşen tüm sorumlulukları belirlenen zamanda yerine getirdik." ifadeleri yer aldı.
İsrail'in ise ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu maddeler şöyle sıralandı:
"Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmedi. Tıbbı malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verildi."
ATEŞKESTEN BU YANA İSRAİL 25 GAZZELİYİ KATLETTİ
Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir sonraki esir takasını askıya aldığını duyurması dikkatleri Gazze'de yaşanan ihlallere çevirdi.
Ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti, 564 kişi yaralandı.
Bölgeye insani yardımların girişini kısıtlamaya devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan da gecikmeli olarak çekildi.
Hamas, İsrail'i ilaç, gıda, su, kıyafet ve çadır gibi ihtiyaçların karşılanması için anlaşmada öngörülen acil yardımları kısıtlamakla suçladı.
ANLAŞMADA YER ALAN İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ İSRAİL ENGELLEDİ
Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması, Gazze Şeridi'ne 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadırın girişini öngörmesine rağmen bu konuda ciddi bir gelişme olmadı.
Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, "60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerekiyordu, ancak İsrail'in teslimatı geciktirmesi on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki hükümetin 7 Şubat'taki verilerine göre, ateşkes anlaşmasına göre bugüne kadar 12 bin insani yardım yüklü tırın Gazze'ye ulaşması gerekiyor ancak bugüne kadar 8 bi 500 ulaştı.
İsrail, Gazze'nin kuzeyine ulaşması beklenen 6 bin tır yerine sadece 2 bin 916 tırın girişine izin verdi.
Anlaşamaya göre günlük yakıt yüklü 50 tırın Gazze'ye girmesi gerekirken, günlük sadece 15 tır bölgeye girebildi.
HASTA VE YARALILARIN GAZZE'DEN TAHLİYESİ ENGELLENDİ
Sağlık alanında da ihlallere imza atan İsrail güçleri, tıbbi ekipman, ilaç, yakıt ve sahra hastanelerinin bölgeye girişini geciktirdi, aynı zamanda yaralılar ile hastaların tahliye edilmesine de izin vermedi.
Bu gecikmeler sonucunda Gazze'de 100 hasta çocuk hayatını kaybetti, böbrek hastalarının yüzde 40'ı diyaliz hizmeti alamadığı için yaşamını yitirdi.
İsrail'in Gazze'ye ağır iş makineleri ve ekipmanların girişine izin vermemesi yüzünden hala enkaz altındaki binlerce Filistinlinin cansız bedenine ulaşılamıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'de ateşkes başlamadan hemen önce güvenlik kabinesinde yaptığı açıklamada bu ateşkesin geçici olduğunu ve ABD'den herhangi bir ateşkes ihlali durumunda ikinci aşamada Gazze'ye saldırıların yeniden başlayabileceklerinin teminatını aldıklarını ileri sürmüştü.
NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA: FİLİSTİN VE HAMAS YÖNETİMİNİN OLMADIĞI BİR VİZYONLA DÖNDÜM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinden farklı bir vizyonla döndüğünü ve bu vizyonda "Hamas'ın ve Filistin yönetiminin yeri olmadığını" iddia etti.
Başbakan Netanyahu, İsrail meclisinde hükümeti hakkında verilen gensoru oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin yönetimi ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nı yok saymakla tehdit etti.
İsrail'de muhalefetin Hamas'a karşı Filistin yönetimini güçlendirme fikrini savunduğunu iddia eden Netanyahu, "Ancak ben ABD'den farklı bir vizyonla döndüm. Hamas'ın ve Filistin yönetiminin olmadığı bir vizyon; ne biri ne de diğeri." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi teklifini "devrimci" olarak nitelendirdi.
Gazze'de Hamas'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistin yönetiminin olmayacağını ileri süren Netanyahu, Oslo Anlaşmalarının bir hata olduğunu savunarak "Bu hatayı bir daha tekrarlamayacağız." dedi.
NETANYAHU ABD'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, bir haftalık ziyareti sırasında Trump ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmeler yapmıştı.
Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Ürdün ve Mısır olmak üzere farklı ülkelere gönderilmesi planını paylaşarak "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak." ifadesini kullanmıştı.
Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanırken dünyadan tepkiler gelmişti.
NETANYAHU YÖNETİMİNDEN GÜVENLİK TOPLANTISI
İsrail'in ateşkesi ihlal eden uygulamaları gerekçesiyle Hamas'ın bu hafta sonu yapılacak karşılıklı esir takasını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik istişareleri yaptığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nun, güvenlik teşkilatının üst düzey temsilcileriyle istişare gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve 6 Mart'ta göreve başlayacak bir sonraki Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir'in de istişarelere katıldığı kaydedildi.
İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerini ele alacak güvenlik kabinesinin de salı akşamından sabah saatlerine çekildiği aktarıldı.
İSRAİLLİ ESİR AİLELERİNDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI
İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv hükümetinden, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınmasını ve taahhütlerine bağlı kalmasını talep etti.
İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in ateşkes anlaşması taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Şubat'ta planlanan esir değişimini ertelediğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
İsrailli esirlerin aileleri, hükümete Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınması, taahhütlerine bağlı kalması ve 76 İsraillinin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.
İsrailli Esir Aileleri Heyeti, arabuluculardan, anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlamak için hızlı ve etkili bir çözüm bulmaları konusunda acilen müdahale etmelerini istedi.
Öte yandan, İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'nun sorumsuz tutumunun doğrudan bir sonucudur. Onun kasıtlı oyalamaları ve gereksiz kışkırtıcı açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.
BEN-GVIR: GAZZE'DEKİ HER ŞEYE SALDIRMALIYIZ
İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım malzemeleri dahil her şeyi vurmasını istedi.
Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasınına verilecek cevabın Gazze'ye yeniden şiddetli saldırılar düzenlemek olduğunu öne sürdü.
İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, "Elektrik, yakıt ve su da dahil olmak üzere insani yardımların tamamen durdurulması ve Gazze'ye daha önce giren yardım paketlerinin bombalanmalı." ifadesini kullandı.
Ben-Gvir, "Savaşa ve yok etmeye geri dönmeliyiz." dedi.
KATZ'DAN İŞGAL GÜÇLERİNE EMİR: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLUN
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.
İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.
Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.
HAMAS'TAN ESİR TAKASINA ERTELEME
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.
Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.
Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.
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