ABD’de Filistin destekçisi öğrencilere gözaltı!

The Hill'in haberine göre, Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasının ardından Filistin yanlısı öğrencilere yönelik vize iptalleri ve gözaltılar devam ediyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresince, vize süresini aştığı için yasa dışı ikamet ettiği belirtilen Filistinli öğrenci Leqaa Kordia'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

Columbia Üniversitesinde doktora yapan öğrenci Ranjani Srinivasan'ın da "Hamas'a destek veren faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla öğrenci vizesinin İç Güvenlik Bakanlığınca 5 Mart'ta iptal edilmesinin ardından ülkeyi terk ettiği belirtildi.

HALİL'İN TUTUKLANMASI

Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine giderken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine ilişkin geçici engel kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'a destek verdiği iddia edilen yabancı öğrencilere en başta vize verilmemesi gerektiğini söylemiş, "İlerleyen günlerde daha fazla vize iptali bekleyebilirsiniz. Bu öğrencileri ülkeye hiç almamalıydık." demişti.