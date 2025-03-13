Gizli belgeler ortaya çıktı! İşte Putin’in Ukrayna planı: Bütün müzakereler bir aldatmacadan mı ibaret?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)

"KIEV YÖNETİMİ ORTADAN KALDIRILMALI"

Belgede ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi veya seçimlerde Rusya yanlısı partilerin katılımına izin vermesi gibi siyasi tavizlerin de Rusya için yeterli olmadığı savunuluyor. Belgede "Gerçekte, mevcut Kiev yönetimi içeriden değiştirilemez. Tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadeleri yer alıyor.

PUTIN DEĞERLİ MADENLERİNİ NEDEN WASHINGTON'A AÇTI?

FSB'ye yakın bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan belge, Rusya'nın müzakere pozisyonunu güçlendirmek için ABD ile Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gerilimleri artırması gerektiğini öne sürüyor. Ayrıca, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas gibi işgal altındaki bölgelerde bulunan nadir toprak metallerini ABD'ye teklif ederek Washington'ın ilgisini çekmeyi öneriyor.

KREMLIN'DEN AVRUPA HAMLESİ

Belgede ayrıca, Rusya'nın Belarus'a orta menzilli Oreshnik balistik füzeleri konuşlandırmayacağını taahhüt etmesi karşılığında ABD'nin de Avrupa'ya yeni füze sistemleri yerleştirmemesi gerektiği öneriliyor. Rusya'nın ABD'ye düşman olan ülkelere silah sevkiyatını durdurması karşılığında, Washington'ın Ukrayna'yı silahlandırmayı bırakması gerektiği savunuluyor. Ancak, Rusya'nın müttefiklerine silah sevkiyatını sonlandırmasının "gerçekleşmesi zor" olduğu da ekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer (AFP)

PUTIN TRUMP'I ALDATIYOR MU?

Putin'in, Trump'ı müzakerelere çekmeye çalışırken aynı zamanda süreci uzatmayı hedeflediği belirtiliyor. Eski Rus diplomat Boris Bondarev'e göre Putin, Trump'a "tamamen anlayan, ona yardım etmek isteyen gerçek bir dost" gibi davranarak, Washington'un desteğini kazanmayı planlıyor. Ancak Bondarev, WP'ye yaptığı açıklamada "Tabii ki bunu karşılıksız yapmaz." diyor.

Ulusal güvenlik düşünce kuruluşu Silverado Policy Accelerator'ın başkanı Dmitri Alperovitch, Moskova'nın doğrudan ateşkesi reddetmesinin, ABD ile ilişkilerini normalleştirme ve NATO içinde ayrılık yaratma planlarına zarar verebileceğini belirtiyor. Alperovitch, "Putin için artık mesele sadece Ukrayna değil; asıl büyük hedef, ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak, yaptırımları kaldırmak ve NATO içinde çatlaklar yaratmak" diye ekliyor.