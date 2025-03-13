Gizli belgeler ortaya çıktı! İşte Putin'in Ukrayna planı: Bütün müzakereler bir aldatmacadan mı ibaret?
Rusya Ukrayna savaşına ilişkin barış ve ateşkes görüşmeleri gerçekleştirilirken Avrupa istihbaratı, savaşın seyrine ilişkin ele geçirdiğini iddia ettiği gizli belgeler ortaya koydu. Rusya'da Federal Güvenlik Servisi'ne yakın bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan belgeye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynda'daki savaşı sona erdirmek niyetinde değil ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı oyalama taktikleri kullanıyor. Peki Rusya'nın uzun vadeli Ukrayna planı ne? İşte Amerikan basını tarafından öne sürülen gizli belgelerdeki ayrıntılar...
Şubat ayında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) yakın, Moskova merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan bir belge, Rusya'nın Ukrayna savaşına dair en üst düzey taleplerini ortaya koyuyor. Belgeye göre Moskova, ABD'nin Ukrayna konusunda müzakere pozisyonunu zayıflatmak için Trump yönetimi ile diğer ülkeler arasındaki gerilimleri körüklemeli ve Ukrayna devletini parçalama çabalarını sürdürmeli.
Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için müzakereler yürütülürken Avrupa istihbaratı, savaşın seyrine ilişkin çarpıcı belgeler ele geçirdiğini iddia etti.
TRUMP'IN BARIŞ ANLAŞMASI: GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ
ABD merkezli Washington Post tarafından incelenen belge, ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 gün içinde bir barış anlaşması yapma planlarının "gerçekleşmesi imkansız" olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Ukrayna krizinin 2026'dan önce barışçıl bir şekilde çözülemeyeceğini vurguluyor.
İŞTE RUSYA'NIN UKRAYNA PLANI: AVRUPA'NIN BARIŞ GÜCÜNE RED
Washington Post'un (WP) haberine göre belgede, Avrupa'dan gelen bazı barış gücü gönderme önerileri de reddediliyor ve Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna toprakları üzerindeki egemenliğinin tanınması gerektiği ileri sürülüyor. Ayrıca, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda, Bryansk ve Belgorod gibi Rus bölgeleriyle sınırda bir tampon bölge oluşturulması ve güneyde, 2014'te yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım yakınlarında, Odessa bölgesini de kapsayacak bir askerden arındırılmış bölge kurulması gerektiği belirtiliyor.
"TRUMP'IN ANLAMADIĞI ŞEY..."
Bu belge, Kyiv yönetiminin 30 günlük ateşkes teklifini kabul etmesine rağmen, Rusya'nın anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağının belirsizliğini koruduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre Moskova, kısa vadeli bir ateşkesi dahi geciktirebilecek birçok stratejiye sahip.
Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Rusya'dan sorumlu kıdemli direktör olarak görev yapmış olan Thomas Graham, WP'ye verdiği demeçte "Rusya, Ukrayna krizini erkenden çözmekle ilgilenmiyor." dedi.
Graham, "Onlar sürekli olarak çatışmanın kökenlerinden bahsediyorlar ki bu da Ukrayna'nın iç politikası ve daha da önemlisi Avrupa güvenlik mimarisi yani NATO'nun rolüyle alakalı. Bu konular dikkate alınmadan sağlanacak basit bir ateşkes, Rusya'nın çıkarına değil. Trump bunu anlamış gibi görünmüyor." iadelerini kullandı.
"ANLAŞMA RUSYA AÇISINDAN YETERSİZ"
Belgede, Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi emekli Korgeneral Keith Kellogg'un önerdiği barış anlaşmasının Rusya açısından yetersiz olduğu belirtiliyor. Söz konusu öneriye göre, Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği toprakları terk edecek ve gelecekte bu toprakları geri almak için askeri veya diplomatik girişimde bulunmayacaktı. Ancak FSB'ye yakın düşünce kuruluşunun hazırladığı belgede, bu tür bir anlaşmanın bile Rusya'nın taleplerini karşılamadığı ve Rus egemenliğinin resmen tanınmaması halinde silahlı çatışmanın muhtemelen yeniden başlayacağı vurgulanıyor.
"KIEV YÖNETİMİ ORTADAN KALDIRILMALI"
Belgede ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi veya seçimlerde Rusya yanlısı partilerin katılımına izin vermesi gibi siyasi tavizlerin de Rusya için yeterli olmadığı savunuluyor. Belgede "Gerçekte, mevcut Kiev yönetimi içeriden değiştirilemez. Tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadeleri yer alıyor.
PUTIN DEĞERLİ MADENLERİNİ NEDEN WASHINGTON'A AÇTI?
FSB'ye yakın bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan belge, Rusya'nın müzakere pozisyonunu güçlendirmek için ABD ile Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gerilimleri artırması gerektiğini öne sürüyor. Ayrıca, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas gibi işgal altındaki bölgelerde bulunan nadir toprak metallerini ABD'ye teklif ederek Washington'ın ilgisini çekmeyi öneriyor.
KREMLIN'DEN AVRUPA HAMLESİ
Belgede ayrıca, Rusya'nın Belarus'a orta menzilli Oreshnik balistik füzeleri konuşlandırmayacağını taahhüt etmesi karşılığında ABD'nin de Avrupa'ya yeni füze sistemleri yerleştirmemesi gerektiği öneriliyor. Rusya'nın ABD'ye düşman olan ülkelere silah sevkiyatını durdurması karşılığında, Washington'ın Ukrayna'yı silahlandırmayı bırakması gerektiği savunuluyor. Ancak, Rusya'nın müttefiklerine silah sevkiyatını sonlandırmasının "gerçekleşmesi zor" olduğu da ekleniyor.
PUTIN TRUMP'I ALDATIYOR MU?
Putin'in, Trump'ı müzakerelere çekmeye çalışırken aynı zamanda süreci uzatmayı hedeflediği belirtiliyor. Eski Rus diplomat Boris Bondarev'e göre Putin, Trump'a "tamamen anlayan, ona yardım etmek isteyen gerçek bir dost" gibi davranarak, Washington'un desteğini kazanmayı planlıyor. Ancak Bondarev, WP'ye yaptığı açıklamada "Tabii ki bunu karşılıksız yapmaz." diyor.
Ulusal güvenlik düşünce kuruluşu Silverado Policy Accelerator'ın başkanı Dmitri Alperovitch, Moskova'nın doğrudan ateşkesi reddetmesinin, ABD ile ilişkilerini normalleştirme ve NATO içinde ayrılık yaratma planlarına zarar verebileceğini belirtiyor. Alperovitch, "Putin için artık mesele sadece Ukrayna değil; asıl büyük hedef, ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak, yaptırımları kaldırmak ve NATO içinde çatlaklar yaratmak" diye ekliyor.
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