İsrail'den Filistinlilere dijital casusluk! Kirli plan TBMM'de deşifre oldu
Yapay Zekâ ve Dijital Politika Merkezi Başkanı Merve Hickok, TBMM'de gerçekleşen toplantıda, İsrail işgal güçlerinin Filistinlilere yönelik yapay zekâ projelerini deşifre etti. Hickok'un açıkladığına göre, İsrail, Arapça dilinde geliştirilen özel bir yapay zekâ sistemi üzerinden, Filistinlilerin görüşmelerini, yazışmalarını ve sosyal medyada yaptıkları paylaşımları analiz ediyor. İşte İsrail'in bölgede işlediği savaş suçlarına yapay zeka katkısı...
Yapay Zekâ ve Dijital Politika Merkezi Başkanı Merve Hickok, TBMM'de gerçekleşen toplantıda, İsrail'in Filistinlilere yönelik yeni bir dijital gözetim ve baskı sistemi geliştirdiğini ifşa etti.
İsrail İşgal Güçleri'nin (IDF), Arapça dilinde özel bir yapay zekâ sistemi kurarak Filistin halkının özel hayatını gözetlemeyi hedeflediğini belirten Hickok, bu sistemin Filistinlilerin yazışmalarını, görüşmelerini ve sosyal medya paylaşımlarını analiz etmek için kullanılacağını söyledi.
FİLİSTİN HALKINA KARŞI DİJİTAL CASUSLUK
Hickok'a göre bu sistem yalnızca bireysel verileri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda basın mensuplarını izleyerek bağımsız gazeteciliği baskı altına alma amacı taşıyor.
İsrail'in, Filistinlilere karşı uyguladığı işgal politikalarını daha da güçlendirmek için yapay zekâ destekli bir gözetleme mekanizması kurduğu açıkça görülüyor. Uluslararası hukukun devreye girmesi gerektiğini belirten Hickok, İsrail'in bu tür sistemleri "güvenlik" bahanesiyle meşrulaştırmaya çalıştığını vurguladı.
ABD'NİN İSRAİL'E YAPAY ZEKA DESTEĞİ
Hickok, ABD'nin İsrail'e yapay zekâ teknolojileri sağladığını ve bu işbirliğinin bölgedeki baskıyı artırdığını ifade etti. ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte askeri yapay zekâ kullanımının daha da yaygınlaşacağını belirten Hickok, büyük teknoloji şirketlerinin de bu sürece katkı sunduğunu açıkladı.
Hickok "Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft gibi dev şirketler, savunma ve askeri alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor ve İsrail'in baskıcı rejimine destek sağlıyor" dedi.
İSRAİL'İN KURAL TANIMAZLIĞI YAPAY ZEKADA
Hickok, Brezilya, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin yapay zekâ yasalarıyla bu tür sistemleri denetlediğini, ancak İsrail'in hiçbir etik kurala bağlı kalmadan, işgal politikalarını pekiştirecek şekilde hareket ettiğini belirtti. ABD'nin de benzer şekilde yasa dışı faaliyetlere göz yumduğunu ifade etti.
TÜRKİYE YAPAY ZEKADA GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR
Türkiye'nin yapay zekâ ve demokratik değerler alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Hickok, ülkenin uluslararası yapay zekâ yönetim çalışmalarına ciddi katkılar sunduğunu söyledi. Hickok, "Türkiye'nin bu alanda lider ülkelerden biri olma potansiyeli var, ancak uygulamada daha ileri adımlar atılmalı." açıklamasında bulundu.
YAPAY ZEKA KANUNUNDA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ
Hickok, Avrupa Yapay Zekâ Kanunu'nun devreye girmesiyle Türkiye'nin de kendi veri mahremiyeti ve tüketici hakları mevzuatını güncellemesi gerekeceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye, yapay zekâ konvansiyonuna ciddi katkılarda bulunuyor ve bu alanda öncü ülkelerden biri olma şansına sahip. Umuyoruz ki, İsrail gibi etik dışı uygulamaların karşısında duran bir ülke olarak öne çıkacaktır."
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