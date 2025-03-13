İsrail’den Filistinlilere dijital casusluk! Kirli plan TBMM’de deşifre oldu

İsrail işgal güçleri Filistin topraklarında (AP)

ABD'NİN İSRAİL'E YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Hickok, ABD'nin İsrail'e yapay zekâ teknolojileri sağladığını ve bu işbirliğinin bölgedeki baskıyı artırdığını ifade etti. ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte askeri yapay zekâ kullanımının daha da yaygınlaşacağını belirten Hickok, büyük teknoloji şirketlerinin de bu sürece katkı sunduğunu açıkladı.

Hickok "Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft gibi dev şirketler, savunma ve askeri alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor ve İsrail'in baskıcı rejimine destek sağlıyor" dedi.