13 Mart 2025, Perşembe
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Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 09:46
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Tayvan’da 5,7 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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Tayvan’da 5,7 büyüklüğünde deprem! Tayvan’da 5,7 büyüklüğünde deprem! Tayvan’da 5,7 büyüklüğünde deprem!
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