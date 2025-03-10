İşgalci devlete beklenmedik şok! Türkiye’den İsrail’e NATO’da kapı duvar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Filistin Mitingi programında (AA)

İŞGALCİ DEVLETE BEKLENMEDİK ŞOK: NATO KAPILARI YÜZÜNE KAPANDI!

Türkiye, NATO'nun "dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına İsrail'in katılımını veto etti ve işgalci devlete karşı ödünsüz duruşunu bir kez daha yinelemiş oldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu karar, İsrailli diplomatlar, NATO yetkilileri ve Bulgaristan temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kesinleşti. Kararın duyulmasıyla birlikte İsrail'de büyük bir öfke dalgası yükseldi.