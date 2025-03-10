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İşgalci devlete beklenmedik şok! Türkiye'den İsrail'e NATO'da kapı duvar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 10:02 Güncelleme: 10.03.2025 10:33
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İşgalci devlete beklenmedik şok! Türkiye’den İsrail’e NATO’da kapı duvar

Filistin'deki saldırılarını artırarak işgal politikasını pervasızca genişleten İsrail'e karşı Türkiye'nin sert tavrı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hem sahada hem diplomasi masasındaki kararlı duruşu Tel Aviv’de paniğe yol açarken, İsrail’e bir darbe de NATO’dan geldi. Türkiye, İsrail'in NATO tatbikatına katılımını veto ederek işgalci devlete sert bir mesaj verdi. Habere geniş yer veren siyonist medya ise Türkiye'yi hedef aldı. İşte ayrıntılar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği, İsrail'in hesaplarını bozuyor.

Erdoğan'ın "İsrail, bölgeyi kan gölüne çevirerek güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan huzurdan söz edilemez." sözleri, Türkiye'nin net duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Bu çıkış, İsrail cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratırken, Türkiye'nin diplomatik hamleleri Tel Aviv'i sıkıştırmaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Filistin Mitingi programında (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Filistin Mitingi programında (AA)

İŞGALCİ DEVLETE BEKLENMEDİK ŞOK: NATO KAPILARI YÜZÜNE KAPANDI!

Türkiye, NATO'nun "dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına İsrail'in katılımını veto etti ve işgalci devlete karşı ödünsüz duruşunu bir kez daha yinelemiş oldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu karar, İsrailli diplomatlar, NATO yetkilileri ve Bulgaristan temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kesinleşti. Kararın duyulmasıyla birlikte İsrail'de büyük bir öfke dalgası yükseldi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

YEDİOTH AHRONOTH: İSRAİL, TÜRKİYE'NİN HAMLESİ KARŞISINDA KÖŞEYE SIKIŞTI

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Türkiye'nin İsrail'i NATO tatbikatından dışlamasının Tel Aviv'de büyük yankı uyandırdığını yazdı. Gazetenin analizine göre, İsrail yönetimi bu hamle karşısında çaresiz kalırken, yetkililer Türkiye'nin aldığı bu sert kararın, ülkenin diplomatik izolasyonunu derinleştireceğini düşünüyor.

Gazete ayrıca, İsrailli diplomatların bu veto kararının ardından NATO üyeleriyle yoğun temas trafiğine girdiğini ancak Türkiye'nin kararlı duruşunu değiştiremediklerini belirtti. İsrail medyasında bu karar, "Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrının İsrail'in uluslararası ilişkilerine zarar verdiği" şeklinde yorumlandı.

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü

TEL AVİV ÇILDIRDI: TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Türkiye'nin veto hamlesi sonrası İsrail cephesinde sinirler gerildi. İsrail'in propaganda araçları, Ankara'yı hedef alarak çarpık iddialarla gündemi manipüle etmeye çalıştı. İsrailli yetkililer, Türkiye'nin veto hakkını siyasi bir koz olarak kullandığını iddia ederken, NATO-İsrail iş birliğinin "bölgesel işbirliği ve küresel güvenliğe zarar verdiğini" öne sürerek gerçekleri çarpıtmaya kalkıştı.

PANİK HALİNDE BAHANE ARADILAR: TÜRKİYE'NİN DURUŞU DEĞİŞMEYECEK!

İsrailli bir yetkili, Türkiye'nin Gazze'deki soykırım devam ettiği sürece İsrail'in NATO ile iş birliği yapmasına karşı çıkacağını belirterek Ankara'yı hedef aldı.

Türkiye'nin diplomatik alanda İsrail'i sıkıştırmaya devam edeceği ve işgalci politikalarına karşı her alanda baskıyı artıracağı ise artık kaçınılmaz bir gerçek olarak görülüyor.

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İşgalci devlete beklenmedik şok! Türkiye’den İsrail’e NATO’da kapı duvar İşgalci devlete beklenmedik şok! Türkiye’den İsrail’e NATO’da kapı duvar İşgalci devlete beklenmedik şok! Türkiye’den İsrail’e NATO’da kapı duvar
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