Başkan Erdoğan ve Tusk’ın görüşmesi dünya basınında: Küresel barışın anahtarı Türkiye

Başkan Erdoğan ve Donald Tusk (AA)

Görüşmede Avrupa Birliği konusu da masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hâlâ stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği, gücünü ve etkisini kaybetmek istemiyorsa Türkiye'yi tam üye olarak kabul etmelidir" ifadelerini kullandı. Polonya Başbakanı Tusk ise Türkiye'nin AB sürecine yönelik desteğini açıkladı ve "Varşova, Türkiye'nin Avrupa'daki yerini sağlamlaştırmak için çalışacak." dedi.

Polonya'nın savunma harcamalarıyla NATO içindeki en büyük üçüncü orduya sahip olduğunu vurgulayan Tusk, Ankara ile askeri iş birliğini derinleştirmek istediklerini belirtti. "Türkiye ile savunma sanayisinde ve askeri alanda güçlü ortaklık kurmaya hazırız." dedi.