Başkan Erdoğan ve Tusk'ın görüşmesi dünya basınında: Küresel barışın anahtarı Türkiye
Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük ateşkes için kritik süreç devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Polonya Başbaakanı Tusk'ın Türkiye'nin kilit rol oynaması gerektiği sözleri manşetlere taşınırken Reuters, 'Türkiye hayati rol oynayabilir.' dedi. Politico, Tusk'ın Erdoğan'ı liderlik etmeye ikna etmek için çabaladığına dikkat çekerken Alman N-TV, 'Erdoğan, barış için devrede' dedi. İşte Başkan Erdoğan ve Tusk'ın görüşmesinin dünyadaki yankıları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe'de Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı kabul etti. İkili ilişkiler, bölgesel ortaklıklar ve dünyadaki savaş ve krizlerin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirildi.
Görüşmede Avrupa Birliği konusu da masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hâlâ stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği, gücünü ve etkisini kaybetmek istemiyorsa Türkiye'yi tam üye olarak kabul etmelidir" ifadelerini kullandı. Polonya Başbakanı Tusk ise Türkiye'nin AB sürecine yönelik desteğini açıkladı ve "Varşova, Türkiye'nin Avrupa'daki yerini sağlamlaştırmak için çalışacak." dedi.
Polonya'nın savunma harcamalarıyla NATO içindeki en büyük üçüncü orduya sahip olduğunu vurgulayan Tusk, Ankara ile askeri iş birliğini derinleştirmek istediklerini belirtti. "Türkiye ile savunma sanayisinde ve askeri alanda güçlü ortaklık kurmaya hazırız." dedi.
Başkan Erdoğan ve Tusk'ın yaptığı ortak basın açıklaması dünya basınında yankı buldu.
REUTERS: TÜRKİYE HAYATİ BİR ROL OYNAYABİLİR
Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı haberinde Tusk'ın sözlerine yerdi. "Avrupa ve Ukrayna'nın yeni güvenlik çerçevesi arayışında Türkiye hayati bir ortak olabilir" başlıklı haberde Tusk'ın Türkiye'nin Ukrayna'da barış ve bölgesel istikrar için "mümkün olan en büyük ortak sorumluluğu üstlenmesi yönünde net bir öneri" getirmesine vurgu yapıldı.
Haberde "Diplomatlar ve analistler, Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek ve ABD'nin talep ettiği herhangi bir ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna için garantiler bulmak için çabaladığı bir dönemde, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin yeniden yapılandırılmasında önemli bir potansiyel ortak olarak ortaya çıktığını söylüyor." ifadelerine yer verildi.
TÜRK SAVUNMASINA VURGU
Reuters'a konuşan Avrupalı üst düzey bir diplomat, Türkiye'nin Ukrayna'da barış için gerekenler konusunda "çok önemli görüşlere" sahip olduğunu söyledi.
Diplomat Reuters'a Türkiye Başkanı Erdoğan'ın savaş sırasında Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiyi dengelemeyi başardığını ve "bu nedenle onu gemide bulundurmanın mantıklı olduğunu" söyledi.
Haberde Türk savunmasına yapılan vurgu ise şöyle ifade edildi:
"NATO üyesi Türkiye, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip. Son yıllarda kendi jetlerini, tanklarını ve deniz uçaklarını üretmeye başladı ve Ukrayna dahil olmak üzere küresel çapta silahlı insansız hava araçları satıyor. Savunma sanayi ihracatı 2024'te toplam 7,1 milyar dolara ulaştı."
POLITICO: TUSK TÜRKİYE'NİN LİDERLİK ETMESİNİ İSTİYOR
Amerikan haber sitesi Politico, "Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'nin Ukrayna savaşını bitirme sürecinde kilit aktör olmasını istiyor" başlığıyla haberi duyurdu. Erdoğan'ın, Rusya'yı ateşkese ikna etmek için doğrudan çağrıda bulunduğunu vurgulayan site, Tusk'ın ise "Erdoğan'ı Ukrayna-Rusya barış sürecine liderlik etmeye ikna etmeye çalıştığını" belirtti.
ALMAN N-TV: ERDOĞAN BARIŞ İÇİN DEVREDE
Alman N-TV ise haberi "Erdoğan Barış İçin Devrede" başlığıyla servis etti. Türkiye'nin diplomatik temaslarını hızlandırdığına dikkat çeken kanal, "Washington, Kiev'e yeni askeri ve istihbarat desteği sağlama kararı aldı. Ukrayna ise kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu açıkladı. Tüm gözler Moskova'ya çevrilirken, Türkiye barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini duyurdu." ifadelerini kullandı.
FOREIGN POLICY IN FOCUS: GÜÇ BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURUYOR
ABD merkezli Foreıng Polıcy ın Focus, önceki gün yayınladığı analizinde yine Türkiye'nin küresel gücüne dikkat çekti.
Analizde "Afrika, Ukrayna ve Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin adım attığı sırada devreye giriyor ve bunu yaparken dünyanın en büyük askeri güçlerinden ve diplomatik aracılarından biri haline geliyor. Birkaç bölgede nüfuzunu kullanan Ankara, Washington, Pekin veya Moskova'dan yeşil ışık almaya ihtiyaç duymayan bağımsız bir dış politikaya sahip önemli bir oyuncu gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.
FRANSIZ VİRAL MAG: GÖZLER BEKLENMEDİK AKTÖRDE TÜRKİYE
Fransız Viral Mag, Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne dikkat çekerek "ABD ve Ukrayna'nın kabul ettiği 30 günlük ateşkeste, gözler beklenmedik bir aktöre çevrildi: Türkiye" ifadelerine yer verdi. Ankara'nın "hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri" olduğunu belirten yayın organı, Erdoğan'ın bu süreçteki belirleyici rolüne vurgu yaptı.
POLONYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TÜRKİYE OLMADAN DÜŞÜNÜLEMEZ
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ise Erdoğan ve Tusk görüşmesine ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. "Ukrayna'ya gönüllü koalisyon askerleri gönderme fikri Türkiye olmadan düşünülemez" diyen Zalewski, Ankara'nın bu süreçte nasıl bir rol oynayacağının belirleyici olacağını söyledi.
İtalyan Euronews, Polonya Başbakanı Tusk'un "Türkiye'nin AB üyeliği artık gerçekçi bir hedef olmalı" sözlerini öne çıkararak, Erdoğan'ın bu konuda net bir duruş sergilediğini aktardı. "Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin güç kaybı kaçınılmazdır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.
KYIV POST: TÜRKİYE MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR
Ukraynalı Kyiv Post, Erdoğan'ın barış sürecindeki kararlılığına vurgu yaparak "Türkiye, müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" başlığıyla haberi duyurdu. Erdoğan'ın "Savaşın ilk gününden itibaren tutumumuz net: Daha fazla kan dökülmesini istemiyoruz" sözlerini ön plana çıkardı.
POLONYA MERKEZLİ WP'DEN TÜRKİYE VURGUSU
Polonya merkezli Wiadomosci Polska ise "Erdoğan Ateşkes Çağrısı Yaptı: Rusya'nın Yanıtı Bekleniyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Türkiye'nin hem AB ile ilişkilerini güçlendirdiğini hem de NATO içindeki stratejik rolünü koruduğunu vurguladı.
TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞIN ANAHTARI
Son gelişmeler, Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir güç olmadığını, küresel barışın sağlanmasında kilit aktörlerden biri haline geldiğini gösteriyor. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve Türkiye'nin jeopolitik konumu, dünyanın dikkatini Ankara'ya çekmiş durumda.
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