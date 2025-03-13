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Napolyon polemiği kızıştı mı? Fransa'dan dikkat çeken Rusya çıkışı! "Bizi hasım seçti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.03.2025 00:12 Güncelleme: 14.03.2025 01:17
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Napolyon polemiği kızıştı mı? Fransa’dan dikkat çeken Rusya çıkışı! Bizi hasım seçti

Rusya ve Fransa arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'dan Rusya'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Lecornu, ne tam anlamıyla savaşta ne de tamamen barış içinde olduklarını belirterek, 'Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz.' şeklinde konuştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı hedef alan Macron'a da 'Napolyon' göndermesinde bulunmuştu. Lecornu'nun açıklaması ise 'Napolyon polemiği kızıştı mı?' yorumunu beraberinde getirdi.

Putin-Macron arasında yaşanan Napolyon polemiği dünya gündeminde yerini almıştı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Lecornu, konuk olduğu France 2 kanalında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ DİYEREK AÇIKLADI
Kiev hükümeti için güvenlik garantisinin, Ukrayna'nın silahsızlandırılmamasından geçtiğini vurgulayan Lecornu, bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu (Foto: AA) Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu (Foto: AA)

"Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya'nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir." diyen Lecornu, kalıcı bir barış istediklerini ifade etti.

Lecornu, "Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor." diyerek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi bazen gözle görülemeyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"RUSYA BİZİ HASIM SEÇTİ"
Artık işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu söyleyen Lecornu, "Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Lecornu, Avrupa'daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini vurguladı.

"NAPOLYON POLEMİĞİ KIZIŞTI MI?"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı hedef alan Macron'a da 'Napolyon' göndermesinde bulunmuştu. Lecornu'nun açıklaması ise "Napolyon polemiği kızıştı mı?" yorumunu beraberinde getirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

MACRON'DAN PUTIN'İN NAPOLYON HATIRLATMASINA JET YANIT

Öte yandan hatırlanacağı üzere Geçtiğimiz günler Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü bir zirve için bir araya geldi.

Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, "Avrupa'da ciddi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız." dedi.

Macron, barışın sağlanmasını istediklerini ancak Ukrayna için hiçbir garanti olmadan aceleyle müzakere edilecek bir ateşkesi arzulamadıklarını vurguladı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"Ukrayna'da, bu ülkenin egemenliği ve güvenliği yanı sıra bizim de güvenliğimiz söz konusu." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Avrupa ve Fransa için uzun vadede varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Rusların, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde ve daha sonra da niyetlerini ifade ettiğini belirten Macron, Moskova hükümetinin, Ukrayna'da hiçbir ordu bulunmamasını ve ülkenin askerden arındırılmasını istediğini söyledi.

Macron, "Ruslar, Ukrayna'yı tarafsız bir ülke olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Bu da küçültülmüş bir ordu anlamına geliyor." dedi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Putin'in, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." sözlerinin hatırlatılması üzerine Macron, şöyle konuştu:

"Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum ve bu beni şaşırtıyor. Napolyon fetihler gerçekleştirdi ancak bugün Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya'dır. O tarihe revizyonist ve emperyalist bir bakış açısıyla yaklaşan bir liderdir."

"Kısa vadede önceliğimiz, Ukrayna ve ordusunu desteklemek." diyen Macron, AB'nin bu yıl Ukrayna'ya 30,6 milyar avro destek sağlayacağını duyurdu.

Macron, "Ukrayna'da ne olursa olsun, tehdidi göz önünde bulundurduğumuzda, savunma kapasitelerimizi artırmalıyız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupalılar için bağımsız savunma kapasitelerini oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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