Napolyon polemiği kızıştı mı? Fransa'dan dikkat çeken Rusya çıkışı! "Bizi hasım seçti"

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu (Foto: AA)

"Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya'nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir." diyen Lecornu, kalıcı bir barış istediklerini ifade etti.

Lecornu, "Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor." diyerek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi bazen gözle görülemeyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"RUSYA BİZİ HASIM SEÇTİ"

Artık işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu söyleyen Lecornu, "Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Lecornu, Avrupa'daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini vurguladı.

"NAPOLYON POLEMİĞİ KIZIŞTI MI?"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı hedef alan Macron'a da 'Napolyon' göndermesinde bulunmuştu. Lecornu'nun açıklaması ise "Napolyon polemiği kızıştı mı?" yorumunu beraberinde getirdi.