Macron sinyali verdi! Avrupa kendi ordusunu mu kuruyor? İşte Türkiye’nin kritik rolü

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Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın istihbarat ve gözetleme, hava ve füze koruma sistemleri, ağır nakliye uçakları ve havadan havaya yakıt ikmali gibi alanlardaki zaafları ortaya çıkardı. Peki Avrupa'nın aklında ne var?

BRÜKSEL SİLAHLANIYOR

Savunmayı güçlendirmenin başında Avrupa ülkelerinin silahlanması adımı geliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz salı günü, ABD'nin uzun süredir devam eden güvenlik garantilerinden çekilmesinin ardından başkentlerin savunmalarını güçlendirmek için kullanabilecekleri yeni fonlar toplama planlarını duyurdu.

Planın hala AB başkentlerinden onay alması gerekiyor. Ancak devam ederse, Komisyon tahvil ihaleleri yoluyla nakit toplayacak ve parayı savunma harcamaları için üye ülkelere aktaracak.

Buna göre AB, askeri harcamaları finanse etmek için 150 milyar euroya kadar piyasalara girmeye hazırlanıyor.

SAVUNMA PAKTI - NÜKLEER ŞEMSİYE: NATO'NUN ALTERNATİFİ Mİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin olası geri çekilmesine ilişkin endişeler arasında, Avrupa müttefikleriyle kıtayı Rus tehditlerinden korumak için Fransa'nın nükleer caydırıcılığını kullanma olasılığını görüşeceğini söyledi.

Fransa, Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücü.