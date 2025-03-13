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ATMACA Atina'yı panikletti! Başarılı test sonrası Yunan donanması plan yapmaya başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 23:33 Güncelleme: 13.03.2025 23:36
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ATMACA Atina’yı panikletti! Başarılı test sonrası Yunan donanması plan yapmaya başladı

Türkiye'nin küresel çapta her geçen daha da yükselen gücünün yanı sıra savunma sanayideki gelişmeler de dünya tarafından yakından takip ediliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ATMACA Güdümlü Mermisi'nin TCG PREVEZE denizaltısından atışı dün başarıyla gerçekleştirildi. ATMACA'nın bu gelişmesi sonrası Yunan basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Buna göre Yunanistan denizaltı filosunu güçlendirmeye yönelik planları yapıyor. İşte haberin detayları...

Yunan basını, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının gerçekleştirilmesinin ardından Yunanistan'ın denizaltı filosunu güçlendirmeye yönelik planlarının gündemde olduğunu yazdı.

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Kathimerini gazetesinde yer alan haberdeTürk Deniz Kuvvetlerinin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesinin denizaltıdan başarılı bir şekilde ateşlendiği belirtildi.

"BAĞIMSIZLIĞI HEDEFLİYOR"

Haberde, ATMACA füzesinin farklı versiyonlarının geliştirildiği ve bu sürecin, Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hedefleyen projelerden biri olduğu ifade edildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trYunan Kathimerini gazetesinin haberi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

YUNAN DONANMASI ARAYIŞA GİRDİ

Yunan donanmasının mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi ve ömrü 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi planladığı belirtilen haberde, ayrıca MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

TSK'YI TAKİP EDECEKLER

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Fransız yapımı FDI sınıfı "Formion" fırkateyninin denize indirilme töreninde yaptığı konuşmaya da yer verildi. Dendias'ın, Yunan Deniz Kuvvetlerinin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesinin planlandığını söylediği kaydedildi.

Haberde, Ege Denizi'ne su altı sensör ağı kurulmasının planlandığı, bu sistemle Türk Deniz Kuvvetlerinin hareketlerinin gerçek zamanlı takip edilmesinin amaçlandığı da belirtildi.

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ATMACA Atina’yı panikletti! Başarılı test sonrası Yunan donanması plan yapmaya başladı ATMACA Atina’yı panikletti! Başarılı test sonrası Yunan donanması plan yapmaya başladı ATMACA Atina’yı panikletti! Başarılı test sonrası Yunan donanması plan yapmaya başladı
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