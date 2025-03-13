ATMACA Atina'yı panikletti! Başarılı test sonrası Yunan donanması plan yapmaya başladı
Türkiye'nin küresel çapta her geçen daha da yükselen gücünün yanı sıra savunma sanayideki gelişmeler de dünya tarafından yakından takip ediliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ATMACA Güdümlü Mermisi'nin TCG PREVEZE denizaltısından atışı dün başarıyla gerçekleştirildi. ATMACA'nın bu gelişmesi sonrası Yunan basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Buna göre Yunanistan denizaltı filosunu güçlendirmeye yönelik planları yapıyor. İşte haberin detayları...
Yunan basını, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının gerçekleştirilmesinin ardından Yunanistan'ın denizaltı filosunu güçlendirmeye yönelik planlarının gündemde olduğunu yazdı.
Kathimerini gazetesinde yer alan haberdeTürk Deniz Kuvvetlerinin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesinin denizaltıdan başarılı bir şekilde ateşlendiği belirtildi.
"BAĞIMSIZLIĞI HEDEFLİYOR"
Haberde, ATMACA füzesinin farklı versiyonlarının geliştirildiği ve bu sürecin, Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hedefleyen projelerden biri olduğu ifade edildi.
YUNAN DONANMASI ARAYIŞA GİRDİ
Yunan donanmasının mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi ve ömrü 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi planladığı belirtilen haberde, ayrıca MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.
TSK'YI TAKİP EDECEKLER
Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Fransız yapımı FDI sınıfı "Formion" fırkateyninin denize indirilme töreninde yaptığı konuşmaya da yer verildi. Dendias'ın, Yunan Deniz Kuvvetlerinin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesinin planlandığını söylediği kaydedildi.
Haberde, Ege Denizi'ne su altı sensör ağı kurulmasının planlandığı, bu sistemle Türk Deniz Kuvvetlerinin hareketlerinin gerçek zamanlı takip edilmesinin amaçlandığı da belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Koyunların içindeki yavru civciv nerede? 665 kişiden 23'ü bulabildi
- Kilerinizde mutlaka olması gereken 5 sağlıklı baharat
- Statik IP nedir, ne demek? Statik IP adresim çalınırsa ne olur, tehlikeleri neler?
- Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi
- TurkNet hacklendi mi, veriler mi çalındı? TurkNet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?
- Apple'da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone'u olanlar hemen bunu yapsın!
- Kilo vermeyi destekleyen yüksek proteinli besinler
- Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro'ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...
- Yumurta mı, badem mi? Hangi besin daha fazla protein sağlıyor?
- Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı
- 13 Mart ne günü, ne oldu? Dünya Böbrek Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
- Yaren Leylek geldi mi? 2025'te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?