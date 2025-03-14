Trump yönetiminden vatandaşlık hamlesi: Yüksek mahkemeye başvuru!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandıran başkanlık kararnamesinin kısmen yürürlüğe girmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Maryland, Massachusetts ve Washington'daki federal yargıçların kararnamenin ülke çapında uygulanmasını durduran kararlarına karşı harekete geçen yönetim, bu kararların sadece davayı açan taraflarla sınırlı kalması gerektiğini savundu. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan dilekçede, mahkeme yetkisinin aşılması gerekçesiyle düzenlemenin kısmen uygulanması talep edildi.

Dilekçede, kararların yalnızca davayı açan ve mahkemenin yetki alanındaki davacılarla sınırlı tutulması gerektiği belirtilerek, yasal süreç devam ederken kararnamenin ülke genelinde kısmen uygulanması talep edildi.

ABD Başkanı Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta, 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı.