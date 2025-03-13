ABD Başkanı Trump'tan Senato azınlık liderine bir kez daha "Filistinli" söylemi

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Schumer X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, her ne kadar Halil'in savunduğu görüşlere katılmadığını belirtse de, "Eğer ABD yönetimi, (Halil'in) herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kanıtlayamıyor ve bu kararı onun görüşleri sebebiyle alıyorsa bu yanlıştır." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'TAN SCHUMER'A "HAMAS ÜYESİ" YORUMU

Trump geçen sene de Schumer hakkında "Hamas'ın gururlu bir üyesi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Schumer'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığını hatırlatarak, "Chuck Schumer, bir Filistinli oldu." demişti.