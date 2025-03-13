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ABD Başkanı Trump'tan Senato azınlık liderine bir kez daha "Filistinli" söylemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.03.2025 00:43 Güncelleme: 13.03.2025 00:45
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ABD Başkanı Trump’tan Senato azınlık liderine bir kez daha Filistinli söylemi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen sene Yahudi olduğu bilinen Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer hakkında 'Hamas'ın gururlu bir üyesi.' ifadesini kullanmıştı. Yaşanan olay akıllarda kalmaya devam ederken Trump'tan dikkat çeken açıklama daha geldi. Trump,Schumer'a ilişkin, 'Zannedersem Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli.' şeklinde ifadelerine yer verdi.

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Vergi kesintileriyle ilgili konuştuğu sırada Demokratlara yüklenen Trump, "Zannedersem (Chuck) Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yorumun, Schumer'ın, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasını eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Schumer X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, her ne kadar Halil'in savunduğu görüşlere katılmadığını belirtse de, "Eğer ABD yönetimi, (Halil'in) herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kanıtlayamıyor ve bu kararı onun görüşleri sebebiyle alıyorsa bu yanlıştır." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'TAN SCHUMER'A "HAMAS ÜYESİ" YORUMU

Trump geçen sene de Schumer hakkında "Hamas'ın gururlu bir üyesi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Schumer'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığını hatırlatarak, "Chuck Schumer, bir Filistinli oldu." demişti.

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