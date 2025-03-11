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ABD ve İran hattında gerilim! Pezeşkiyan Trump'ın tehdidine resti çekti: Ne halt ediyorsan et

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 23:13 Güncelleme: 11.03.2025 23:24
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ABD ve İran hattında gerilim! Pezeşkiyan Trump’ın tehdidine resti çekti: Ne halt ediyorsan et

ABD Başkanı Trump, İran'a yolladığı mektup ile müzakere etmeleri konusunda tehditte bulunmuş ve 'Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım.' demişti. Bu sözler sonrası İran'dan sert bir yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın tehditlerini eleştirerek 'Tehdit ediyorsan ben (müzakereye) gelmiyorum. Müzakere etmeyeceğim. Git ne halt etmek istiyorsan et.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ile tepkilerin odağına yerleşmiş durumda. Trump bu kararların yanı sıra tehditlerde de bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini belirten Trump "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

ABD Başkanının bu sözleri sonrası gerilim arttı ve İran'dan sert bir yanıt geldi. Tahran'da bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın baskı ve tehditlerini değerlendirdi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

"İNSAN ZELENSKIY'E DAVRANIŞLARINDAN UTANIYOR"

Trump'ın, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye davranışlarını da eleştiren Pezeşkiyan, "Trump'ın Zelenskiy'e yaptığından insan gerçekten utanıyor. " dedi.

TRUMP'A REST: NE HALT EDİYORSAN ET

Pezeşkiyan, Trump'ın tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasına da, "'Biz emrediyoruz siz bunu yapacaksınız bunu yapmayacaksınız, yoksa sorun çıkarırım' diyor. Tehdit ediyorsan ben (müzakereye) gelmiyorum. Git ne halt etmek istiyorsan et." karşılığını verdi.

ABD'NİN İRAN'DA TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi." demişti.

HAMANEY'DEN NET MESAJ: ABD İLE MÜZAKERE YOK

İran lideri Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı. Son olarak Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

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ABD ve İran hattında gerilim! Pezeşkiyan Trump’ın tehdidine resti çekti: Ne halt ediyorsan et ABD ve İran hattında gerilim! Pezeşkiyan Trump’ın tehdidine resti çekti: Ne halt ediyorsan et ABD ve İran hattında gerilim! Pezeşkiyan Trump’ın tehdidine resti çekti: Ne halt ediyorsan et
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