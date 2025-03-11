ABD ve İran hattında gerilim! Pezeşkiyan Trump’ın tehdidine resti çekti: Ne halt ediyorsan et

ABD Başkanı Donald Trump göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ile tepkilerin odağına yerleşmiş durumda. Trump bu kararların yanı sıra tehditlerde de bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini belirten Trump "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

ABD Başkanının bu sözleri sonrası gerilim arttı ve İran'dan sert bir yanıt geldi. Tahran'da bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın baskı ve tehditlerini değerlendirdi.