Beyaz Saray’da Tesla şovu! ABD Başkanı Trump’tan Elon Musk’a ilginç destek

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini kamuoyuna bir kez daha gözler önüne serdi. Trump, geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları kapsamında destek aldığı Elon Musk'a Tesla satın alarak arka çıktı.

TRUMP TESLA'NIN REKLAMINI YAPTI

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.