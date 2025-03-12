Beyaz Saray’da Tesla şovu! ABD Başkanı Trump’tan Elon Musk’a ilginç destek
Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a desteğini göstermek için Tesla satın alan ABD Başkanı Donald Trump, 'Bu adam enerjisini ve hayatını buna adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı” dedi. Trump, satın alınan Tesla’yı Beyaz Saray’ın bahçesine getirterek araçla kameraların karşısında poz verdiği anların görüntüleri yayınlandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini kamuoyuna bir kez daha gözler önüne serdi. Trump, geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları kapsamında destek aldığı Elon Musk'a Tesla satın alarak arka çıktı.
TRUMP TESLA'NIN REKLAMINI YAPTI
Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.
TESLA BAYİ SALDIRILARINA 'İÇ TERÖR EYLEMİ' AÇIKLAMASI
ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.
Beyaz Saray'da park halindeki bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek kameralara poz verdi.
"PERSONELİN KULLANMASINA İZİN VERECEĞİM"
Trump, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok." diye konuştu.
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