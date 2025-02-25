Trump Musk’ın ayağını öptü! ABD’li yetkililer şokta! Videoya izlenme rekoru

Videoda, ABD Başkanı Donald Trump 'ın teknoloji milyarderi Elon Musk 'ın çıplak ayaklarını öptüğü ve masaj yaptığı görülüyordu.

Washington DC'deki bakanlık binasına düzenlenen siber saldırı, tüm ABD 'de yankı uyandırdı. ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki ekranları ele geçiren hackerlar, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çarpıcı bir sahte video yayınladı.

Videoda ABD Başkanı Trump'ın Elon Musk'ın ayağını öptüğü görüntüler (X)

"Gerçek kral çok yaşa" ifadesinin yer aldığı video, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede 6,4 milyondan fazla kez izlendi.

Trump'ın geçtiğimiz hafta Truth Social'da kendisini "kral" olarak tanımlamasına atıfta bulunulduğu düşünülen sahte görüntüler, büyük yankı uyandırırken saldırının arkasında kimin olduğu ise hala bilinmiyor.