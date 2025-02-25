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Trump Musk'ın ayağını öptü! ABD'li yetkililer şokta! Videoya izlenme rekoru

ABD'li yetkillier Washington'da bakanlık binasına yansıtılan video ile sarsıldı. Görüntülerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı milyarder Elon Musk'ın ayaklarını öpüp masaj yaptığı anlar yer alırken siber saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 12:17
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Trump Musk’ın ayağını öptü! ABD’li yetkililer şokta! Videoya izlenme rekoru

Washington DC'deki bakanlık binasına düzenlenen siber saldırı, tüm ABD'de yankı uyandırdı. ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki ekranları ele geçiren hackerlar, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çarpıcı bir sahte video yayınladı.

TRUMP MUSK'IN AYAĞINI ÖPTÜ

Videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji milyarderi Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü ve masaj yaptığı görülüyordu.

Saldırı, Trump yönetiminin federal konut dairesindeki çalışanların yarısını işten çıkarmayı önermesinin hemen ardından gerçekleşti.

Videoda ABD Başkanı Trump'ın Elon Musk'ın ayağını öptüğü görüntüler (X)Videoda ABD Başkanı Trump'ın Elon Musk'ın ayağını öptüğü görüntüler (X)

"Gerçek kral çok yaşa" ifadesinin yer aldığı video, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede 6,4 milyondan fazla kez izlendi.

Trump'ın geçtiğimiz hafta Truth Social'da kendisini "kral" olarak tanımlamasına atıfta bulunulduğu düşünülen sahte görüntüler, büyük yankı uyandırırken saldırının arkasında kimin olduğu ise hala bilinmiyor.

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