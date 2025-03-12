Vatikan'dan yeni açıklama! Papa'nın sağlık durumu nasıl?
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vatikan kaynakları Papa'nın durumunun stabil olduğu ve hafif iyileşme belirtileri göstermeye devam ettiğini açıkladı. Papa'nın bugün ziyaretçi kabul etmediği ve günü bazı egzersizler yaparak geçirdiği ifade edildi.
Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 26 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan kaynakları bazı bilgileri basınla paylaştı.
Bilgilere göre Papa, bugün kendisi için öngörülen tedavilere devam ederken, gün boyunca yüksek akımlı oksijen desteği almaya devam etti.
Papa Franciscus'un sağlık durumunun stabil olduğu ve hafif bir iyileşme göstermeye devam ettiği belirtildi.
Papa'nın dün açıklanan son sağlık raporunda hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmesine karşın, doktorlarının, klinik durumunun halen karmaşık olduğuna dikkati çektiği kaydedildi.
Papa'nın bugün ziyaretçi kabul etmediği ve günü bazı egzersizler yaparak geçirdiği ifade edildi.
PAPA 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.
14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.
Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.
22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın sağlık durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.
Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.
Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.
Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı. Katoliklerin ruhani liderinin durumu 4 Mart'tan bu yana stabil seyrederken, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.
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