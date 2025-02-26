Elon Musk Trump’ın ilk kabine toplantısına katıldı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) sorumlu olan ABD'li milyarder Musk da katıldı.

Üzerinde "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (Make America Great Again)" sloganının kısaltması olan MAGA yazılı bir şapka takan ve "Teknik Destek" yazılı bir tişört giyen Musk'ın Trump ile kabine üyelerinin oturduğu masanın dışında yer aldığı görüldü.

Toplantıda Trump'ın söz hakkı verdiği Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlattı.

DOGE ekibinin bütçe açığının giderilmesine yardımcı olmayı amaçladığını vurgulayan Musk, "Ülke olarak 2 trilyon dolarlık açığı sürdüremeyiz." dedi.

Musk, "Şu anda sadece ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Savunma Bakanlığına çok para harcadık ama faize bir trilyon dolardan fazla para harcıyoruz. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek." diye konuştu.

Çalışmaları nedeniyle çok fazla eleştiri ve ölüm tehdidi aldığını belirten Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Musk, "Bu da şu andan eylül sonuna kadar her gün 4 milyar dolar tasarruf etmeyi gerektiriyor. Ama bunu yapabiliriz ve yapacağız da." ifadelerini kullandı.

Federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postalara ilişkin bir soruları da yanıtlayan Musk, bunların "performans değerlendirmesi" olarak yanlış yorumlandığını aslında "nabız kontrolü" değerlendirmesi olduğunu belirtti.

Musk, e-postanın amacının ölü ya da "hayali" olabilecek federal çalışan sayısını tespit etmek olduğunu aktardı.

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